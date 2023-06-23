Олег Винник зізнався, як виїхав з України після 24 лютого

Співак Олег Винник у новому інтерв'ю. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Співак Олег Винник дав перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни. В ньому 49-річний артист розповів, зокрема, як та коли він виїхав за кордон.

Відео доступне на YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.

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Зараз Олег живе в Берліні, це давно не секрет. Але ніхто й досі не знав, виїхав співак до Німеччини до війни чи після. Всі крапки над "і" артист, який відростив волосся, розставив у новому інтерв’ю.

"Не зможу і не хочу, і не буду я розповідати, як і усі, що до війни. Я людина, яка відповідає за свої слова і свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив з собою дуже багато людей", — зізнався Олег.

Фрагмент у відео з 15:19

Окрім родичів, Винник вивіз за кордон й сім’ю свого бізнес-партнера, вже колишнього продюсера Олександра Горбенка. Співак стверджує, що виїхав легально, оскільки є резидентом Німеччини.

"Я громадянин України. Резидент Німеччини, проживаю тут 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, бо внутрішній в мене забрали ще на початку 2000-х, коли ставав на облік в українському посольстві", — підсумував Винник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вікторія Курочка потрапила у серйозну ДТП, коли їхала до Винника в Німеччину. Також ми розповідали, звідки Олег Винник бере гроші на життя в Європі.