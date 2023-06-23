Серйозна ДТП перед інтерв'ю з Винником: блогерка Курочка показала відео
Співак Олег Винник дав перше інтерв’ю за тривалий час. Воно з'явиться на новому YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки. Блогерка зізналась, що потрапила у серйозну ДТП, коли їхала до Німеччини, де живе Винник.
Про це Курочка повідомила у своєму TikTok.
ДТП перед інтерв’ю
Вікторія опублікувала моторошне відео, на якому показала наслідки ДТП. За словами Курочки, вони перетнули кордон та зупинились в Любліні переночувати. А вранці, на трасі, в їхню автівку врізалось інше авто.
"Хтось, здається, народився в сорочці. Друга машина щойно лежала на даху, але, на щастя, всі цілі. Але я вам скажу, що досвід потрапити у ДТП в Польщі такий собі", — сказала Вікторія.
@victoria.kurochka
Це про те, чому це інтерв‘ю далось мені нелегко. Я цю історію згадуватиму ще довго #KPП #інтревю #винник #аварія #троща #люблін♬ Victory(完整版) - Two Steps From Hell
Напередодні виходу інтерв’ю з Винником до соцмереж Курочки, яка тривалий час працювала на проєкті "Зірковий шлях" уже закритого каналу "Україна", прикута ретельна увага. У коментарях під відео підписники Курочки залишили свої повідомлення.
- Господи, який жах. Слава Богу, що всі живі і цілі.
- Це капець.
- Слава Богу, що ви всі вижили, це жах.
- Нафіга вам той Винник? Сидіть вдома. Головне, що все обійшлося.
Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП. Також ми розповідали, як теща журналіста Дмитра Гордона пережила клінічну смерть.