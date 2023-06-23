Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Серйозна ДТП перед інтерв'ю з Винником: блогерка Курочка показала відео arrow

Серйозна ДТП перед інтерв'ю з Винником: блогерка Курочка показала відео

23 червня 2023 08:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Серйозна ДТП перед інтерв'ю з Винником: блогерка Курочка показала відео
Блогерка Вікторія Курочка. Фото: Facebook/victoria.kurocka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак Олег Винник дав перше інтерв’ю за тривалий час. Воно з'явиться  на новому YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки. Блогерка зізналась, що потрапила у серйозну ДТП, коли їхала до Німеччини, де живе Винник. 

Про це Курочка повідомила у своєму TikTok.

Читайте також:

ДТП перед інтерв’ю

Вікторія опублікувала моторошне відео, на якому показала наслідки ДТП. За словами Курочки, вони перетнули кордон та зупинились в Любліні переночувати. А вранці, на трасі, в їхню автівку врізалось інше авто. 

"Хтось, здається, народився в сорочці. Друга машина щойно лежала на даху, але, на щастя, всі цілі. Але я вам скажу, що досвід потрапити у ДТП в Польщі такий собі", — сказала Вікторія. 

@victoria.kurochka

Це про те, чому це інтерв‘ю далось мені нелегко. Я цю історію згадуватиму ще довго #KPП #інтревю #винник #аварія #троща #люблін

♬ Victory(完整版) - Two Steps From Hell

Напередодні виходу інтерв’ю з Винником до соцмереж Курочки, яка тривалий час працювала на проєкті "Зірковий шлях" уже закритого каналу "Україна", прикута ретельна увага. У коментарях під відео підписники Курочки залишили свої повідомлення.

  • Господи, який жах. Слава Богу, що всі живі і цілі.
  • Це капець.
  • Слава Богу, що ви всі вижили, це жах.
  • Нафіга вам той Винник? Сидіть вдома. Головне, що все обійшлося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП. Також ми розповідали, як теща журналіста Дмитра Гордона пережила клінічну смерть.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB