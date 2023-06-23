Серйозна ДТП перед інтерв'ю з Винником: блогерка Курочка показала відео

Блогерка Вікторія Курочка. Фото: Facebook/victoria.kurocka

Співак Олег Винник дав перше інтерв’ю за тривалий час. Воно з'явиться на новому YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки. Блогерка зізналась, що потрапила у серйозну ДТП, коли їхала до Німеччини, де живе Винник.

Про це Курочка повідомила у своєму TikTok.

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ДТП перед інтерв’ю

Вікторія опублікувала моторошне відео, на якому показала наслідки ДТП. За словами Курочки, вони перетнули кордон та зупинились в Любліні переночувати. А вранці, на трасі, в їхню автівку врізалось інше авто.

"Хтось, здається, народився в сорочці. Друга машина щойно лежала на даху, але, на щастя, всі цілі. Але я вам скажу, що досвід потрапити у ДТП в Польщі такий собі", — сказала Вікторія.

Напередодні виходу інтерв’ю з Винником до соцмереж Курочки, яка тривалий час працювала на проєкті "Зірковий шлях" уже закритого каналу "Україна", прикута ретельна увага. У коментарях під відео підписники Курочки залишили свої повідомлення.

Господи, який жах. Слава Богу, що всі живі і цілі.

Це капець.

Слава Богу, що ви всі вижили, це жах.

Нафіга вам той Винник? Сидіть вдома. Головне, що все обійшлося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП. Також ми розповідали, як теща журналіста Дмитра Гордона пережила клінічну смерть.