"Чорне дзеркало" повертається на екрани: коли чекати шостий сезон популярного серіалу

Фрагмент з серіалу "Чорне дзеркало". Фото: Netflix

Шанувальники британського науково-фантастичного телесеріалу-антології "Чорне дзеркало", творцем якого є журналіст Чарлі Брукер, таки дочекались продовження шоу. Стрімінгова платформа Netflix презентувала тізер шостого сезону шоу.

Відео з’явилось на YouTube-каналі компанії.

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Скоріш за все, як і в минулих сезонах, концепція серіалу не зміниться. Кожна серія матиме окремих персонажів та сюжетну лінію на гостросоціальні теми. В новому тізері показано кілька кадрів з нових епізодів. На них можна побачити космічний корабель, американське кафе, а також кількох героїв, у тому числі агресивного консультанта магазину.

Одну з ролей у шостому сезоні "Чорного дзеркала" зіграє голлівудська акторка Сальма Гаєк. Окрім неї глядачі побачать Аарона Пола, Енні Мерфі, Джоша Гартнетта, Зазі Бітц, Кейт Мару та інших акторів.

Уперше серіал було показано на каналі Channel 4 2011 року. Шоу має похмуру атмосферу та в сатиричній формі демонструє сучасне суспільство й антиутопічні наслідки розвитку технологій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов тізер другого сезону сиквелу серіалу "Секс і місто". Також ми розповідали, що зірка "Відчайдушних домогосподарок" зізналась про психологічну травму через хейт шанувальників.