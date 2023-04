Зірка "Відчайдушних домогосподарок" зізналась про психологічну травму через хейт шанувальників

Постер серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Фото: Andrew Eccles/ABC

Голлівудська акторка Медісон Де Ла Гарза, яка зіграла дочку Габріель (Єва Лонгорія) в останніх чотирьох сезонах серіалу "Відчайдушні домогосподарки", заявила, що під час зйомок стала жертвою хейтерів через свою зайву вагу. Це призвело до проблем із її харчуванням та психікою.

Про це пише видання The Blast з посиланням на подкаст Heart of the Matter.

Хейт з боку шанувальників

На момент початку зйомок в одному з найуспішніших американських серіалів Медісон було всього шість років. Акторка зіграла старшу доньку героїні Єви Лонгорії Хуаніту, яка на тлі матері-моделі виглядала повною. Зайва вага дитини стала однією з тем для жартів протягом кількох сезонів "Відчайдушних домогосподарок", і весь цей час дівчинка зазнавала хейту з боку шанувальників шоу.

На тлі критики Медісон вже у сім років морила себе голодом, що призвело до розладу харчової поведінки, психологічних проблем і надалі до алкоголізму.

Медісон, молодша зведена сестра співачки Демі Ловато, ночами читала коментарі на YouTube, причому їй доводилося ховатися від батьків із комп'ютером, оскільки їй не дозволялося користуватися ним "без нагляду".

"Я просто витрачала шалену кількість часу на читання цих коментарів, і майже всі вони були просто жахливими. "Потворна жирна корова, сподіваюся, у тебе буде рак і ти помреш, тому що ти дуже товста". Вони мали на увазі, щоб я померла через те, як я виглядаю. Це було просто жахливо. І це відбувалося, коли мені було сім-вісім років", — зізналась Де Ла Гарза.

Сцена з серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Фото: mysanantonio.com

Через хейт дівчинка почала голодувати. Батьки зіркової дитини ні про що не підозрювали, бо вона старанно все ховала.

"Я викидала їжу, а їм говорила, що з'їла. Плюс переважно все це відбувалося в школі, де батьки не могли контролювати мене", — розповіла акторка.

Де Ла Гарза згадує, що Єва Лонгорія помічала її переживання на зйомках шоу і намагалася всіляко підтримувати, попри те, що вони ніколи не відкрито це не обговорювали.

"Весь прикол мого персонажа був у тому, що Єва була цією худенькою красивою моделлю, а її дочка — зовсім навпаки. І тому, я думаю, вона чудово розуміла, що це вплине на мене. Єва щосили намагалася, щоб я відчувала себе красивою та особливою, і вона допомагала мені відчути себе членом сім'ї", — згадала Медісон

Як зараз живе акторка

Зараз Медісон 21 рік. Тільки 2021-го вона змогла подолати розлад харчової поведінки, а вісім місяців тому відмовилася від алкоголю. Після зйомок та шаленої популярності серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Де Ла Гарза не змогла більше повторити успіх своєї героїні, а надалі з'являлася лише в епізодичних ролях.

Де Ла Гарза навчається на сценаристку та режисерку. Вона випустила два телепроєкти і, за її словами, можливо повернеться до акторської кар'єри пізніше.

