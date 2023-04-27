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"Черное зеркало" возвращается на экраны: когда ждать шестой сезон популярного сериала

27 апреля 2023 08:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Черное зеркало" возвращается на экраны: когда ждать шестой сезон популярного сериала
Фрагмент из сериала "Черное зеркало". Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Поклонники британского научно-фантастического телесериала-антологии "Черное зеркало", создателем которого является журналист Чарли Брукер, дождались продолжения шоу. Стриминговая платформа Netflix представила тизер шестого сезона шоу.

Видео появилось на YouTube-канале компании.

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Чего ждать поклонникам

Скорее всего, как и в прошлых сезонах, концепция сериала не изменится. Каждая серия будет иметь отдельных персонажей и сюжетную линию по остросоциальным темам. В новом тизере показаны несколько кадров из новых эпизодов. На них можно увидеть космический корабль, американское кафе, а также нескольких героев, в том числе агрессивного консультанта магазина.

Одну из ролей в шестом сезоне "Черного зеркала" сыграет голливудская актриса Сальма Хайек. Кроме нее зрители увидят Аарона Пола, Энни Мерфи, Джоша Гартнетта, Зази Битц, Кейт Мару и других актеров.

Впервые сериал был показан на канале Channel 4 в 2011 году. Шоу имеет мрачную атмосферу и в сатирической форме демонстрирует современное общество и антиутопические последствия развития технологий.

Напомним, ранее мы писали, что вышел тизер второго сезона сиквела сериала "Секс в большом городе". Также мы рассказывали, что звезда "Отчаянных домохозяек" призналась о психологической травме из-за хейта поклонников.

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