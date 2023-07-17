Чорний піар — це теж піар: онука Данілова відповіла хейтерам щодо свого нового кліпу

Співачка Masha Danilova. Фото: instagram.com/mashadanilova.official/

16-річна Маша Данилова, онука секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова нещодавно представила свій кліп на пісню "Кайф". Презентація відбулась на найбільшому медіафасаді в Україні одного з торгівельних центрів Києва. Та не всім припала до душі така акція.

Що думає про хейтерів, співачка розповіла в інтерв'ю виданню УНІАН.

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Заробила на хейтерах

Маша Данілова розповіла, що старт її кар'єри відбувся давно. Вона має достатньо творчого матеріалу, і армію своїх справжніх шанувальників, які завжди підтримають її. Родина теж надає сил артистці, тож дівчина не переймається дуже критиками.

"Чорний піар — це теж піар. Головний меседж роботи "Кайф" — насолоджуватись кожним моментом свого життя, а також ділитися своїм кайфовим станом з іншими. Я дуже рада, що пісню багато людей встигло почути раніше, а зараз іронічно склалося, що стан сумних душею людей підходить під ситуацію", — прокоментувала Маша Данілова.

Дівчина, відповіла на питання про вартість кліпу. Адже подейкують, що вона складає понад мільйон гривень.

"Я і моя сім'я не залежна одна від одної фінансово. Мені приємно спостерігати за реакцією та інтересом до моєї особистості у різних ЗМІ. На сьогоднішній день ми всі знаємо про доходи артиста від цифрових майданчиків та роялті. Завдяки хейтерам я навіть трохи заробила, бо мій кліп подивилися багато разів. Тим більше, 30-секундний ролик на екранах Гулівера я отримала так само, як і інші артисти, безкоштовно — як подяка від ТРЦ та платформи DITY. HELP", — розповіла дівчина.

Гордість дідуся

Данілова зізналася, що очікувала хвилі хейту, коли презентувала кліп.

"Звісно, думала. Так склалося, що я — онука свого дідуся, який є шановною людиною в країні. Усі думають, що це круто і легко, але ні, мені у кілька разів складніше. На жаль, ніхто не вірить у щирість, усі вірять у гроші. Напевно, читати про засоби цікавіше, ніж про чисту мрію та велику працю, — говорить співачка і додає, що її дідусь один з перших, хто взагалі слухає її пісні, — він консервативний, і виховав усіх так, щоб не потребувати допомоги, а робити все самостійно. Я рада, що у своєму віці можу допомагати та розвиватися".

Кліп на пісню "Кайф" Маша Данилова презентувала 31 травня 2023 року. За цей час відео зібрало 60 тисяч переглядів. При цьому на відео є 537 лайків та понад 2 тисячі дизлайків.

У кліпі Данилова онуки знялися відомі актори: зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов, відома актриса Анастасія Цимбалару та артист Арам Арзуманян.

Маша Данілова є однією з дев'ятьох онуків Олексія Данилова. Дівчина брала участь у талант-шоу, а також активно веде соцмережі, бере інтерв'ю у відомих артистів.

Нагадаємо, захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла".

Раніше стало відомо, що фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців.