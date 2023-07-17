Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чорний піар — це теж піар: онука Данілова відповіла хейтерам щодо свого нового кліпу arrow

Чорний піар — це теж піар: онука Данілова відповіла хейтерам щодо свого нового кліпу

17 липня 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чорний піар — це теж піар: онука Данілова відповіла хейтерам щодо свого нового кліпу
Співачка Masha Danilova. Фото: instagram.com/mashadanilova.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

16-річна Маша Данилова, онука секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова нещодавно представила свій кліп на пісню "Кайф". Презентація відбулась на найбільшому медіафасаді в Україні одного з торгівельних центрів Києва. Та не всім припала до душі така акція.

Що думає про хейтерів, співачка розповіла в інтерв'ю виданню УНІАН.

Читайте також:

Заробила на хейтерах

Маша Данілова розповіла, що старт її кар'єри відбувся давно. Вона має достатньо творчого матеріалу, і армію своїх справжніх шанувальників, які завжди підтримають її. Родина теж надає сил артистці, тож дівчина не переймається дуже критиками.

 

"Чорний піар — це теж піар. Головний меседж роботи "Кайф" — насолоджуватись кожним моментом свого життя, а також ділитися своїм кайфовим станом з іншими. Я дуже рада, що пісню багато людей встигло почути раніше, а зараз іронічно склалося, що стан сумних душею людей підходить під ситуацію", — прокоментувала Маша Данілова.

Дівчина, відповіла на питання про вартість кліпу. Адже подейкують, що вона складає понад мільйон гривень.

 

"Я і моя сім'я не залежна одна від одної фінансово. Мені приємно спостерігати за реакцією та інтересом до моєї особистості у різних ЗМІ. На сьогоднішній день ми всі знаємо про доходи артиста від цифрових майданчиків та роялті. Завдяки хейтерам я навіть трохи заробила, бо мій кліп подивилися багато разів. Тим більше, 30-секундний ролик на екранах Гулівера я отримала так само, як і інші артисти, безкоштовно — як подяка від ТРЦ та платформи DITY. HELP", — розповіла дівчина.

Гордість дідуся

Данілова зізналася, що очікувала хвилі хейту, коли презентувала кліп.

"Звісно, думала. Так склалося, що я — онука свого дідуся, який є шановною людиною в країні. Усі думають, що це круто і легко, але ні, мені у кілька разів складніше. На жаль, ніхто не вірить у щирість, усі вірять у гроші. Напевно, читати про засоби цікавіше, ніж про чисту мрію та велику працю, — говорить співачка і додає, що її дідусь один з перших, хто взагалі слухає її пісні, — він консервативний, і виховав усіх так, щоб не потребувати допомоги, а робити все самостійно. Я рада, що у своєму віці можу допомагати та розвиватися".

 

Кліп на пісню "Кайф" Маша Данилова презентувала 31 травня 2023 року. За цей час відео зібрало 60 тисяч переглядів. При цьому на відео є 537 лайків та понад 2 тисячі дизлайків.

У кліпі Данилова онуки знялися відомі актори: зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов, відома актриса Анастасія Цимбалару та артист Арам Арзуманян.

Маша Данілова є однією з дев'ятьох онуків Олексія Данилова. Дівчина брала участь у талант-шоу, а також активно веде соцмережі, бере інтерв'ю у відомих артистів.

Нагадаємо, захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла".

Раніше стало відомо, що фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз