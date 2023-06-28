Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців arrow

Фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців

28 червня 2023 11:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців
Співачка Марта Липчей. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Символічно, в День Конституції України, фіналістка музичного проєкту "Голос країни-12", співачка з Ужгорода  Марта Липчей, презентувала нову композицію "Волю в кулак". Також учасниця з команди Олі Полякової анонсувала кліп на патріотичну пісню.

Про це Марта повідомила у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Про нову пісню Липчей

За словами ініціаторки туру "Нескорені", фіналістки "Голос країни-12", сингл "Волю в кулак"  мовить про віру та волю, силу та нескореність, що віддзеркалюються у міцних стисканнях, з якими українці щоденно виходять на бойову ниву. 

"Саме з цієї пісні розпочинаю свій виступ у турі "Нескорені" та з перших секунд відчуваю надпотужний енергообмін із залом. Я знаю, що "Волю в кулак" вам відгукнеться, адже щодня ми разом, рука в руці, стоїмо один за одного й виборюємо свободу та незалежність нашої країни. Перемога за нами", — прокоментувала прем’єру Марта Липчей. 

На сингл вже відзнятий відеокліп, режисером якого виступив Артур Лерман. "Волю в кулак" увійде в перший EP Марти Липчей. Премʼєра EP та нового відеокліпу запланована на наступну п’ятницю, 7 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Kalush Orchestra випустив новий англомовний трек. Також ми розповідали, що Дмитро Монатік презентував "домашній" кліп, який в Одесі відзняла Таню Муіньо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз