Фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців

Співачка Марта Липчей. Фото: менеджмент артистки

Символічно, в День Конституції України, фіналістка музичного проєкту "Голос країни-12", співачка з Ужгорода Марта Липчей, презентувала нову композицію "Волю в кулак". Також учасниця з команди Олі Полякової анонсувала кліп на патріотичну пісню.

Про це Марта повідомила у своїх соцмережах.

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За словами ініціаторки туру "Нескорені", фіналістки "Голос країни-12", сингл "Волю в кулак" мовить про віру та волю, силу та нескореність, що віддзеркалюються у міцних стисканнях, з якими українці щоденно виходять на бойову ниву.

"Саме з цієї пісні розпочинаю свій виступ у турі "Нескорені" та з перших секунд відчуваю надпотужний енергообмін із залом. Я знаю, що "Волю в кулак" вам відгукнеться, адже щодня ми разом, рука в руці, стоїмо один за одного й виборюємо свободу та незалежність нашої країни. Перемога за нами", — прокоментувала прем’єру Марта Липчей.

На сингл вже відзнятий відеокліп, режисером якого виступив Артур Лерман. "Волю в кулак" увійде в перший EP Марти Липчей. Премʼєра EP та нового відеокліпу запланована на наступну п’ятницю, 7 липня.

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