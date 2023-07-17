Черный пиар — это тоже пиар: внучка Данилова ответила хейтерам по поводу своего нового клипа

Певица Masha Danilova. Фото: instagram.com/mashadanilova.official/

16-летняя Маша Данилова, внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, недавно представила свой клип на песню "Кайф". Презентация прошла на крупнейшем медиафасаде в Украине одного из торговых центров Киева. Но не всем пришлась по душе такая акция.

Что думает о хейтерах, певица рассказала в интервью изданию УНИАН.

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Заработала на хейтерах

Маша Данилова рассказала, что старт ее карьеры состоялся давно. Она имеет достаточно творческого материала и армию своих настоящих поклонников, которые всегда поддержат ее. Семья тоже придает силы артистке, поэтому девушка не переживает из-за критиков.

"Черный пиар — это тоже пиар. Главный месседж работы "Кайф" — наслаждаться каждым моментом своей жизни, а также делиться своим кайфовым состоянием с другими. Я очень рада, что песню многие успели услышать раньше, а сейчас иронически сложилось, что состояние грустных душой людей подходит под ситуацию", — прокомментировала Маша Данилова.

Девушка ответила на вопрос о стоимости клипа. Ведь говорят, что она составила более миллиона гривен.

"Я и моя семья не зависима друг от друга финансово. Мне приятно наблюдать за реакцией и интересом к моей личности в разных СМИ. На сегодняшний день мы все знаем о доходах артиста от цифровых площадок и роялти. Благодаря хейтерам я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз. Тем более, 30-секундный ролик на экранах Гулливера я получила так же, как и другие артисты, бесплатно — как благодарность от ТРЦ и платформы DITY. HELP", — рассказала девушка.

Гордость дедушки

Данилова призналась, что ожидала волны хейта, когда представила клип.

"Конечно, думала. Так сложилось, что я — внучка своего дедушки, уважаемого человека в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о средствах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде, — говорит певица и добавляет, что ее дедушка один из первых, кто вообще слушает ее песни, — он консервативен, и воспитал всех так, чтобы не нуждаться в помощи, а делать все самостоятельно. Я рада, что в своем возрасте могу помогать и развиваться".

Клип на песню "Кайф" Маша Данилова представила 31 мая 2023 года. За данный момент видео собрало 60 тысяч просмотров. При этом на видео имеется 537 лайков и более 2 тысяч дизлайков.

В клипе внучки Данилова снялись известные актеры: звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов, известная актриса Анастасия Цымбалару и артист Арам Арзуманян.

Маша Данилова является одной из девяти внуков Алексея Данилова. Девушка принимала участие в талант-шоу, а также активно ведет соцсети, берет интервью у известных артистов.

Напомним, защитник Украины Назар Грабарь снялся в клипе новой версии хита "8 цвет" группы "Моторолла".

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