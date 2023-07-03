Переможець шоу "Голос країни" з команди Дорофєєвої презентував новий кліп

Співак Сергій Лазановський. Фото: менеджмент артиста

Переможець 11-го сезону талант-шоу "Голос країни" Сергій Лазановський, який виступає під псевдонімом RIDNYI, презентував новий запальний трек "Будз" та кліп на неї. Хоча реліз планувався ще на початку минулого року.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Лазановського.

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Саме з демоверсії цієї пісні Лазановський розпочав співпрацю зі своєю командою авторів. Реліз треку планувався на березень минулого року, проте через повномасштабну війну реліз був відкладений. Як і відеоробота — її було вирішено залишити на інші часи, а наразі випустити mood video.

"Чесно, ніколи б не подумав, що колись співатиму трек, присвячений сиру, який виробляється в Карпатах на полонинах. Я вважаю, що це доволі символічно, враховуючи, що я з Івано-Франківщини. Трек наповнений карпатськими мотивами і неабияк запалює публіку. Тому було вирішено повернути її на концерти і вже ми дозріли до офіційного випуску. Думаю, що такі треки зараз потрібні авдиторії. Сміємось, співаємо і не здаємось ворогу", — прокоментував прем’єру співак.

Зйомки попередньої відеороботи проходили влітку 2021 року, майже одразу після перемоги Лазановського у "Голосі країни-11".

Нагадаємо, раніше ми писали, що захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла". Також ми розповідали, що фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців.