Чуттєва Вікторія Бекхем знялась у своїй найвідвертішій фотосесії

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

изайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала звабливу фотосесію. У відвертих образах зірка рекламує свою першу в історії колекцію ароматів.

Фото Вікторія показала у своєму Instagram.

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49-річна дружина Девіда Бекхема демонструє свою підтягнуту фігуру у провокаційних позах у вінтажному чорному кабріолеті. Сидячи на водійському сидінні, Вікторія спирається однією ногою на сидіння поруч із нею. Зірка одягнена в гламурну чорну сукню, яка ефектно демонструє її струнке тіло.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

У 2008 році Вікторія запустила свою однойменну торгову марку, а в 2019 році почала продавати косметичні засоби разом з Victoria Beckham Beauty.

Усі три нові парфуми, які входять до асортименту, натякають на один з найбільш особистих спогадів Вікторії про її чоловіка, при цьому кожен аромат "про її власні спогади про досвід та атмосферу".

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Щоб супроводжувати кожен аромат, Вікторія позувала для трьох окремих фото, кожне з яких покликане оживити спогади, зафіксовані в самому ароматі.

Усі три парфуми названі на честь різних місць, які зіграли невід’ємну роль у її житті з Девідом; перший — Портофіно '97, названий на честь місця найпершої відпустки, яку вона мала з чоловіком.

Portofino '97 натхненний її бурхливим романом із Девідом, зокрема першою спільною поїздкою, яку вони здійснили невдовзі після першої зустрічі в 1997 році, за два роки до того, як одружилися.

Парфюм Вікторії Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Далі йде номер 302, який повертає в номер паризького готелю, який вони з Девідом часто відвідували протягом багатьох років.

Третя і остання фотографія доповнює останній аромат тріо: San Ysidro Drive.

Цей аромат віддає данину вулиці Лос-Анджелеса, на якій розташована нерухомість Вікторії та Девіда в Каліфорнії.

"Заснований на особистих спогадах Вікторії Бекхем, кожен аромат містить ноти певної епохи в її власному житті", — йдеться в заяві брендів про аромати.

Для створення ароматів Вікторія об’єдналася з головним парфумером Джеромом Епінеттом, пара використовувала "найбільш прогресивні екологічні методи та відповідально використані інгредієнти", щоб втілити аромати в життя.

Водночас флакони аромату були натхненні "гламурною сучасністю парфумерного дизайну початку та середини двадцятого сторіччя", а "кришечки з рифленнями" нагадують дизайн антикварних прикрас.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знову заспіває зі Spice Girls.