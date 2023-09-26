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Вікторія Бекхем зізналася, чим підкорив її чоловік під час першої зустрічі

26 вересня 2023 16:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем зізналася, чим підкорив її чоловік під час першої зустрічі
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вікторія та Девід Бекхеми розкрили свою історію кохання в новому тизері документального фільму Netflix. Зіркова пара цього року відзначила 24-у річницю шлюбу.

Про це пише Daily Mail.

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Перша зустріч Бекхемів

49-річна модельєрка і 48-річний колишній футболіст познайомилися на благодійному футбольному матчі в 1997 році і тепер розповіли про цю першу зустріч і про те, що вони думали один про одного.

 

"Я ходила на ігри, хтось може сказати, що я переслідувала його, я б сказала, що шукала можливості побачити його", — говорить Вікторія Бекхем.

Вікторія зізналася, що коли побачила Девіда після матчу біля барної стійки в залі для гравців "Манчестер Юнайтед", він привернув її увагу, тому що був з батьками і явно був сімейною людиною.

"Коли я побачила його в кімнаті для футболістів, усі інші футболісти були в барі, а він стояв і розмовляв зі своїми батьками, а я дуже близька зі своєю сім’єю, і мені це в ньому сподобалось", — говорить дизайнерка про першу зустріч з чоловіком.

Девід сказав про їхню першу зустріч таке: "Мені вона просто сподобалася".

 

Це виявилося коханням з першого погляду для пари, яка одружилася в замку поблизу Дубліна лише через два роки, у 1999 році.

Зараз у них четверо дітей — сини Бруклін, 24 роки, Ромео, 21 рік, Круз, 18 років, і донька Харпер, 12 років.

У майбутньому документальному фільмі про Бекхема його мама Сандра зізналася, що вона хвилювалася, що Девід загубить свою кар’єру в Манчестер Юнайтед, якщо буде з Вікторією.

"Ми хвилювалися, що він втратить усе, над чим працював, тому що футбол завжди був на першому місці, а потім раптом це сталося не так", — ділиться жінка.

 

Але натомість Девід і Вікторія стали брендом, вони отримали вигідні контракти з дизайнерами одягу, фахівцями зі здоров’я та фітнесу, модними журналами та виробниками парфумерії та косметики.

Новий документальний фільм Netflix, який розповідає історію кар'єри Девіда Бекхема зсередини, вийде 4 жовтня.

Емоційний Девід Бекхем каже, що він не "спав" і не "їв" після того, як його звинувачували в вильоті збірної Англії з Чемпіонату світу 1998 року.

Футбольна зірка була вилучена з поля в матчі проти Аргентини після того, як ударив ногою по задній частині ноги Дієго Сімеоне, накинувшись на капітана збірної Аргентини після того, як той штовхнув його на землю.

 

У фільмі покажуть Вікторію Бекхем, легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, його батьків і колишніх одноклубників по клубу та збірній Англії Гарі Невілла та Ріо Фердінанда.

Документальний фільм охоплює стреси та тиск, які переслідували Бекхема та його родину протягом його професійної кар’єри.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знову заспіває зі Spice Girls.

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