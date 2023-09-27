Чувственная Виктория Бекхэм снялась в своей откровенной фотосессии

Чувственная Виктория Бекхэм снялась в своей самой откровенной фотосессии
Дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала соблазнительную фотосессию. В откровенных образах звезда рекламирует свою первую в истории коллекцию ароматов.
Фото Виктория показала в своем Instagram.
Три эпохи в жизни Бекхэм
49-летняя жена Дэвида Бекхэма демонстрирует свою подтянутую фигуру в провокационных позах в черном винтажном кабриолете. Сидя на водительском сиденье, Виктория опирается одной ногой на сиденье рядом. Звезда одета в гламурное черное платье, которое эффектно демонстрирует ее стройное тело.
В 2008 году Виктория запустила свою одноименную торговую марку, а в 2019 году начала продавать косметические средства вместе с Victoria Beckham Beauty.
Все три новых парфюма, которые входят в ассортимент, намекают на одни из самых личных воспоминаний Виктории о ее муже, при этом каждый аромат "о ее собственных воспоминаниях об опыте и атмосфере".
Виктория позировала для трех отдельных фото, каждое из которых призвано оживить воспоминания, зафиксированные в самом аромате.
Все три парфюма названы в честь разных мест, сыгравших неотъемлемую роль в ее жизни с Дэвидом; первый — Портофино '97, названный в честь места первого отпуска, который она имела с мужем.
Portofino '97 вдохновлен ее бурным романом с Дэвидом, в частности, первой совместной поездкой, которую они совершили вскоре после первой встречи в 1997 году, за два года до того, как поженились.
Далее следует номер 302, который возвращает в номер парижской гостиницы, которую они с Дэвидом часто посещали на протяжении многих лет.
Третья и последняя фотография дополняет последний аромат трио: San Ysidro Drive. Этот аромат отдает дань улице Лос-Анджелеса, на которой расположена недвижимость Виктории и Дэвида в Калифорнии.
"Основанный на личных воспоминаниях Виктории Бекхэм, каждый аромат содержит ноты определенной эпохи в ее собственной жизни", — говорится в заявлении брендов об ароматах.
Для создания ароматов Виктория объединилась с главным парфюмером Джеромом Эпинеттом, пара использовала "наиболее прогрессивные экологические методы и ответственно использованные ингредиенты", чтобы воплотить ароматы в жизнь.
В то же время флаконы аромата были вдохновлены "гламурной современностью парфюмерного дизайна начала и середины двадцатого столетия", а "крышечки с рифлением" напоминают дизайн антикварных украшений.
Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с супругом на закате.
Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.