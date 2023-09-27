Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чувственная Виктория Бекхэм снялась в своей самой откровенной фотосессии arrow

Чувственная Виктория Бекхэм снялась в своей самой откровенной фотосессии

27 сентября 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чувственная Виктория Бекхэм снялась в своей откровенной фотосессии
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала соблазнительную фотосессию. В откровенных образах звезда рекламирует свою первую в истории коллекцию ароматов.

Фото Виктория показала в своем Instagram.

Читайте также:

Три эпохи в жизни Бекхэм

49-летняя жена Дэвида Бекхэма демонстрирует свою подтянутую фигуру в провокационных позах в черном винтажном кабриолете. Сидя на водительском сиденье, Виктория опирается одной ногой на сиденье рядом. Звезда одета в гламурное черное платье, которое эффектно демонстрирует ее стройное тело.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

В 2008 году Виктория запустила свою одноименную торговую марку, а в 2019 году начала продавать косметические средства вместе с Victoria Beckham Beauty.

Все три новых парфюма, которые входят в ассортимент, намекают на одни из самых личных воспоминаний Виктории о ее муже, при этом каждый аромат "о ее собственных воспоминаниях об опыте и атмосфере".

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория позировала для трех отдельных фото, каждое из которых призвано оживить воспоминания, зафиксированные в самом аромате.

Все три парфюма названы в честь разных мест, сыгравших неотъемлемую роль в ее жизни с Дэвидом; первый — Портофино '97, названный в честь места первого отпуска, который она имела с мужем.

Portofino '97 вдохновлен ее бурным романом с Дэвидом, в частности, первой совместной поездкой, которую они совершили вскоре после первой встречи в 1997 году, за два года до того, как поженились.

 

Парфюм Виктории Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Парфюм Виктории Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Далее следует номер 302, который возвращает в номер парижской гостиницы, которую они с Дэвидом часто посещали на протяжении многих лет.

Третья и последняя фотография дополняет последний аромат трио: San Ysidro Drive. Этот аромат отдает дань улице Лос-Анджелеса, на которой расположена недвижимость Виктории и Дэвида в Калифорнии.

"Основанный на личных воспоминаниях Виктории Бекхэм, каждый аромат содержит ноты определенной эпохи в ее собственной жизни", — говорится в заявлении брендов об ароматах.

Для создания ароматов Виктория объединилась с главным парфюмером Джеромом Эпинеттом, пара использовала "наиболее прогрессивные экологические методы и ответственно использованные ингредиенты", чтобы воплотить ароматы в жизнь.

 

В то же время флаконы аромата были вдохновлены "гламурной современностью парфюмерного дизайна начала и середины двадцатого столетия", а "крышечки с рифлением" напоминают дизайн антикварных украшений.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с супругом на закате.

Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз