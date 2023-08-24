Полякова присвятила нову пісню жертвам війни та тим, хто потребує підтримки

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки

У 32-гу річницю Незалежності України співачка Оля Полякова презентувала нову композицію "Пташка" та відео на неї. Головною героїнею кліпу стала дівчинка Яна, яка постраждала в наслідок обстрілу вокзалу Краматорська 8 квітня минулого року.

Mood-video на нову пісню доступне на YouTube-каналі Олі Полякової.

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Зворушлива прем’єра

За словами Полякової, пісня "Пташка" — це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки в ці трагічні для країни часи, які обов'язково закінчаться нашою перемогою. Вперше співачка виконала композицію на своєму концерті "Все Буде Добре" у столиці 8 березня.

Сама ж пісня присвячена 23-річній Оксані Баландіній, яка зазнала мінно-вибухової травми, наступивши на невідомий предмет, коли поверталася додому. Лікарі зробили їй чотири операції. В результаті жінці ампутували дві ноги та пальці лівої кисті.

Весь час, коли вона боролася за життя, поряд з нею був її коханий Віктор. Зворушливі кадри з їхнього весілля, яке відбулося у палаті львівського шпиталю, облетіли всі ЗМІ. Травми не завадили нареченій одягнути білу сукню і станцювати з коханим весільний танець.

Ця історія стійкості надихнула Олю Полякову на виконання проникливої композиції.

Про Яну та її родину

Минулого року за долею родини Степаненків спостерігав чи не увесь світ. У квітні 2022 року Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Жінка втратила одну кінцівку, дівчинка — обидві. Мама з донькою кілька місяців проходила лікування у Львові. Згодом родина вирушила до США, де у лікарні Сан-Дієго пройшла реабілітацію та протезування.

Сьогодні дівчинка завдяки протезам наново навчилася ходити, відвідує школу, їздить на велосипеді та подорожує. Вже скоро родина повернеться до України, де у львівському Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ" Яна продовжить відновлення.

Яна Степаненко з мамою, пані Наталією. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі. Також ми розповідали, що Тіна Кароль презентувала соціальну пісню, яку написала володарка премій "Оскар" та "Ґреммі".