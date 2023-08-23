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Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі

23 серпня 2023 12:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі
Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент зірки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Оля Полякова виступила на грандіозному фестивалі "Амбасадор дитинства" у Луцьку. 7 тисяч глядачів зібралися на історичній локації — Замку Любарта, щоб підтримати соціальну та психологічну адаптацію дітей.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Головний хедлайнер фестивалю

Захід вже вдруге відбувся у самому серці Волині. Всі діти мали можливість безкоштовно потрапити до ігрових зон, майданчиків майстеркласів та фудкортів. Ведучими свята стали Тімур Мірошниченко та співачка ESPHYR, а головними хедлайнерами заходу — Оля Полякова та POSITIFF.

 

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент зірки.

 

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент зірки.

 

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент зірки.

 

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент зірки.

 

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент зірки.

Яскравий виступ та потужний вокал Полякової здійняли справжній фурор серед присутніх, а щире спілкування з аудиторією не залишило жодного байдужим:

"Діти, я бажаю вам, аби ви ніколи не забували, що ви — українці. Щоб ніхто і ніколи не зміг у вас забрати вашу гідність, вашу мову та національність. Сьогодні бути українцем дуже почесно. Ми дійсно дуже смілива нація. На нашу долю випало нещастя — війна. Діти не повинні цього всього бачити, тому я дуже хочу, щоб якомога швидше прийшов мир, а головне — наша перемога", — звернулася Оля Полякова до присутніх і додала, що вірить, що у наших дітей вийде побудувати найкращу країну в світі.

Після початку повномасштабного вторгнення Полякова повністю відмовилась від російськомовного репертуару. Під час виступу у Луцьку артистка звернулась до глядачів із важливим меседжем.

"Я щаслива, що маю змогу в своїй країні співати своєю мовою. До війни я не розуміла, яка це важлива річ — мова. Мова — це наша самоідентифікація. Щоб люди не запитували за кордоном: "You are Russians?". Ні, ми — українці", — наголосила артистка.

Перед багатотисячною аудиторією Полякова виконала свої потужні хіти: "Вишні", "Танцюю, як в останній раз", "Номер один", україномовні "Шльопки" та "Ей, секундочку". Також зі сцени пролунала емоційна пісня "Дякую", присвячена героям, які боронять Україну.

"Я дякую нашим ЗСУ, волонтерам, медикам, робітникам усіх служб, які виправляють те, що рашистські тварі робили з нами взимку, б’ючи по світлу, воді, опаленні. Дуже гарні слова сказав Михайло Діанов, який був у мене на концерті. Він подякував цивільним, і люди дуже здивувалися цьому. Але Михайло сказав, що сьогодні немає людей, які не приносять користі. Усі люди щось роблять, щоб наближати нашу перемогу. Тому я хочу вам подякувати. Ми обов’язково переможемо", — сказала артистка пригадуючи слова свого друга, оборонцем Маріуполя Михайла Діанова.

Напомним, старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария активно ведет свою страницу в социальной сети. В этот раз девушка порадовала фолловеров редким фото с младшей сестрой Алисой.

Ранее Оля Полякова сказала, что планирует судиться с украинским СМИ за оскорбительную новость о ее старшей дочери.

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