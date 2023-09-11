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"Дай Бог, победы, тогда отпразднуем": Оля Полякова поздравила супруга с годовщиной

11 сентября 2023 15:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Победы, тогда отпразднуем": Оля Полякова поздравила мужчину с годовщиной
Певица Оля Полякова с семьей. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Оля Полякова поздравила мужа с 19-й годовщиной брака. Звезда поделилась редким семейным фото.

Снимок Полякова опубликовала в своем Instagram.

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Семейная годовщина Поляковой

Артистка призналась, что они с любимым оба забыли о знаменательной дате. Полякова заверила, что после победы в войне они обязательно отпразднуют.

 

Певица Оля Полякова с семьей. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Певица Оля Полякова с семьей. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга, это не страшно...Страшно, когда война разделяет, забирает… Дай нам Бог мира! Победы! Тогда отпразднуем!" — прокомментировала Оля.

На фото, которым поделилась певица, она позирует с мужем Вадимом и их двумя дочерьми.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова поразила фанатов мощной речью во время концерта на детском фестивале.

Ранее Милла Йовович показала редкое фото семьи в полном составе.

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