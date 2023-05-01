Монатік презентував перший сольний кліп від початку повномасштабної війни

Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

Вперше від початку повномасштабної війни співак Дмитро Монатік (MONATIK) презентував новий кліп, який створив зі своєю незмінною режисеркою Таню Муіньо.

Відео на пісню "Все моє життя" з’явилось на YouTube-каналі Монатіка.

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Про новий кліп

Новий кліп, так само як і відомі кліпи співака на композиції "Кружит" та Vitamin D, було відзнято в Одесі. До цієї прем'єри артист створював та випускав анімаційні відео (як, наприклад, From U to z). В новому кліпі MONATIK вперше від повномасштабного вторгнення з'являється самостійно.

Як зізнається сам артист, ця відеоробота — це одкровення, яке він разом зі своєю подругою, відомою режисеркою Таню Муіньо знімав, як відеолистівку для своєї сім’ї, що перебуває за кордоном через повномасштабне вторгнення.

"Коли я дізнався, що моя найулюбленіша режисерка в перерві між зйомками кліпів для голлівудських артистів повернулася до рідної Одеси, а ми з командою приїхали виступати для військових, що були на ротації, ми вирішили зустрітися. Я запропонував їй показати нові пісні в форматі home video. Ми разом посміялися з цього формулювання, але розпочали", — зізнався Дмитро.

Співак не вважає, що сьогодні артистам варто витрачати величезні кошти на зйомки кліпів.

"Щодня ми збираємо гроші та донатимо для наших військових, українців, волонтерів. Саме тому я вважаю, що краще спрямовувати ресурси на більш важливі та необхідні речі і допомогу нашим людям. Але культура під час війни мусить жити, задавати рівень, виховувати та надихати. Наскільки це взагалі можливо", — підсумував Монатік.

Про нову пісню

За словами Монатіка, повномасштабна війна багато чого розставила по своїм місцям. Раніше співака оточувало доволі багато людей, як виявилось не завжди чесних, не завжди людяних.

"Минулий рік остаточно все показав. І тільки мої люди, моя сім’я, мій слухач тримали і тримають в мене жагу до життя, ще кращого життя. Так з’явилась пісня "Все моє життя", яка, маю надію, буде нагадувати про віру у світло і тих, хто цю віру під час повномасштабного вторгнення мені продовжував і продовжує дарувати", — розповів про пісню Монатік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео. Також ми розповідали, як Монатік перезаписує російськомовні хіти українською.