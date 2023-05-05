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Дан Балан показал довоенный Киев и вспомнил украинских детей

5 мая 2023 15:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дан Балан показал довоенный Киев и вспомнил украинских детей
Молдавский певец Дан Балан. Фото: Instagram/danbalan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Молдавский певец Дан Балан, который недавно впервые в этом году сделал публикацию в социальных сетях, презентовал новую видеоработу. Клип на композицию Love Maria был снят еще в довоенном Киеве.

Видео доступно на YouTube-канале исполнителя.

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Певец, поддержавший Украину во время полномасштабной войны, молчал в соцсетях восемь месяцев. Новую песню Дан Балан представил под псевдонимом Crazy Loop. В съемках приняли участие около трех тысяч киевских школьников. Именно к украинским детям обратился Дан в сообщении к видео.

"Это видео снято в мирном Киеве, до полномасштабной войны. В клипе приняли участие около 2500 детей из киевских школ. В видео они счастливо наслаждаются своим детством и даже не представляют, что скоро их жизнь изменится. Сегодня, когда мы представим эту видеоработу, мы молимся о детях, пострадавших от этой трагедии", — написал Дан Балан.

Идея выпустить трек под псевдонимом Crazy Loop пришла к Дану после успеха TikTok. Певец вспомнил, как сильно он любит танцевать. В 2008 году Дан Балан уже представил одну работу Crazy Loop под названием Mm-ma-ma.

Напомним, ранее мы писали, что накануне "Евровидения-2023" группа The HARDKISS представила новую песню Festival и клип на нее. Также мы рассказывали, что Дмитрий Монатик выпустил первое сольное видео с начала полномасштабной войны.

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