Спокійний за майбутнє сина: Добринін прокоментував розлучення з Квітковою

Шоумен Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін розповів, що вони з блогеркою Дашею Квітковою офіційно розлучилися. Експара вирішила всі юридичні питання.

Нікіта поділився відповідним дописом в Instagram.

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Непростий період життя офіційно завершився

Добринін з колишньою дружиною мирно врегулювали всі юридичні питання після розірвання шлюбу. Блогерка та шоумен без суду поділили майно та опіку над 2-річним сином Левом.

Шоумен Нікіта Добринін розповів про закінчення процесу розлучення із Дашею Квітковою. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

"Цей непростий період у житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше тепер — я спокійний за майбутнє сина поруч", — поділився ведучий.

Нагадаємо, Микита Добринін та Даша Квіткова одружилися у серпні 2020 року, а у вересні 2022 року обвінчалися. Однак вже у січні 2023 року подружжя розлучилося. Офіційно пара розірвала шлюб у червні цього року.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.