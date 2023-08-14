Спокійний за майбутнє сина: Добринін прокоментував розлучення з Квітковою
Шоумен Нікіта Добринін розповів, що вони з блогеркою Дашею Квітковою офіційно розлучилися. Експара вирішила всі юридичні питання.
Нікіта поділився відповідним дописом в Instagram.
Непростий період життя офіційно завершився
Добринін з колишньою дружиною мирно врегулювали всі юридичні питання після розірвання шлюбу. Блогерка та шоумен без суду поділили майно та опіку над 2-річним сином Левом.
"Цей непростий період у житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше тепер — я спокійний за майбутнє сина поруч", — поділився ведучий.
Нагадаємо, Микита Добринін та Даша Квіткова одружилися у серпні 2020 року, а у вересні 2022 року обвінчалися. Однак вже у січні 2023 року подружжя розлучилося. Офіційно пара розірвала шлюб у червні цього року.
Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.
Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.