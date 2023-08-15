Даніель Салем зворушливо зізнався у коханні Україні з передової

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/

Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Даніель поділився зворушливим дописом, в якому зізнається у коханні Україні.

Відео з передової виклав у Instagram.

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Ніжні зізнання

На відео телеведучий ходить полями нашої країни разом з побратимами. Ресторатор говорить, що пишається тим, що живе в Україні.

"Люблю тебе, моя країно! Люблю твої поля, твоє небо, твоє сонце, твоє повітря і люблю наших людей! Не втомлюсь це повторювати, ми — ВЕЛИКА НАЦІЯ! Радий, що народився на цій землі", — прокоментував кадри Даніель.

Служба в ЗСУ — це не перший військовий досвід Даніеля. Раніше він воював у Лівані, де навіть отримав поранення.

Після того як Даніель вирушив захищати Україну, він розповів, що вирішив всиновити дитину, яка втратила батьків через війну.

Нагадаємо, повномасштабна війна змінила життя українців, зокрема й знаменитостей. Замість гламурних червоних доріжок та афтепаті представники шоу-бізнесу займаються волонтерством. А деякі з них вступили до лав ЗСУ та захищають нашу країну на фронті, а також у небезпечних її регіонах.

Раніше втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.

Нагадаємо, Козловський показав життя на передовій.