Даніель Салем розчулив кадрами безтурботної відпустки з дочкою

Ведущий Даниэль Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем с начала полномасштабного вторжения Россию служит в рядах ВСУ. Даниэль часто рассказывалет, что из-за службы скучает по своей дочери Санте-Луне, которую почти не видит

Видео короткого отдыха с дочерью ведущий выложил в Instagram.

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Даниэль Салем на кадрах с видео весело проводит время со своей 8-летней дочерью. Во время короткого отпуска папа с дочкой путешествовали, развлекались на аттракционах и ели мороженое.

"7 дней! Это всего 168 часов, это 10 080 минут, или всего лишь 604 800 секунд. Вроде бы так много, а на самом деле так мало! Трудно было второй раз тебе говорить "вскоре увидимся, моя кровь". Дышу тобой", — подписал Даниэль Салем видео.

Летом телеведущий разошелся с мамой дочери, Марией. Решение развестись супруги приняли еще до начала войны, однако дочери не сказали.

Салем ранее заявлял, что готовится удочерить девочку, пострадавшую во время войны.

Напомним, Даниэль Салем трогательно признался в любви Украине с передовой.

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