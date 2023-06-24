Даниэль Салем разводится с женой

Телеведущий, ресторатор, защитник Украины, Даниэль Салем. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem

Ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэль Салем шокировал заявлением о разводе с женой Мариной. Вместе они были 17 лет. Бывшие влюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луна.

Об этом Даниэл рассказал программе "Неймовірна правда про зірок".

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По словам Даниэла, они решили развестись перед началом полномасштабной войны. Потом было не до этого. И сейчас все в процессе. Марина с дочерью проживают за границей.

"В отношениях меня было мало, в семье — нет. Даже Маша об этом говорит, что в семье я всегда есть. Если говорить сухо, то я исполняю обязанности. Я считаю, что у них должно быть все. Сперва они, потом уже я… Ревность была в нашей семье. Я очень ревнивый, Маша тоже. Я думаю, что это тоже одна из причин", — признался Салем.

Также Даниэль опубликовал трогательное видео, на котором он встречает в Киеве, на железнодорожном вокзале, Санта-Луну. Они долго не виделись. Сейчас у девочки каникулы, поэтому она приехала, чтобы увидеться с отцом.

Даниэль Салем с супругой. Фото: Facebook/daniel.salem.16

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