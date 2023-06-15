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Скандальне розлучення: ексдружина Кевіна Костнера не виїжджає з будинку

15 червня 2023 07:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скандальне розлучення: ексдружина Кевіна Костнера не виїжджає з будинку
Актор Кевін Костнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні стало відомо про розлучення відомого американського актора та режисера Кевіна Костнера. Заяву подала його 49-річна обраниця, модель та дизайнерка Крістін Баумгартнер. Втім виявилося, що вона не хоче виїжджати з зіркового маєтку, хоча за документами мусить це зробити. 

Про це повідомляє видання Yahoo Entertainmant.

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Подробиці

Оскароносний актор розповів, що у Крістін було 30 днів, щоб виїхати з будинку згідно з умовами їхнього шлюбного договору. 68-річна зірка запевняє, що Баумгартнер залишається в будинку, аби переконати його поступитися різним фінансовим вимогам, які вона висуває після розриву.

Однак голлівудська зірка запевнив в суді, що виплатив  колишній майже півтора мільйона доларів за умовами контракту і цього, за його словами, достатньо для вирішення житлових проблем. Кевін підтвердив готовність дотримуватися подальших фінансових домовленостей, щоб Крістін переїхала від нього назавжди.

Кевін — єдиний власник трьох будинків сім'ї. Відповідно до шлюбного договору, який зіркова пара уклала 2004 року, Баумгартнер дала згоду залишити їх усі у разі розлучення.

У судових документах кінозірка також запевнив, що буде виконувати свої зобов’язання: 30 тисяч доларів на місяць за оренду будинку, 10 тисяч доларів на її переїзд та виплата аліментів. Кевін та Крістін виховують 15-річного Кайдена, 14-річного Гейса та 12-річну Грейс.

Кевін Костнер з ексдружиною. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Даша Квіткова офіційно розлучилась з телеведучим Микитою Добриніним. Також ми розповідали, що фронтмена гурту Måneskin підловили за поцілунками з іншою дівчиною.

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