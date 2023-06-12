Холостяк Микита Добринін розлучився

Даша Квіткова офіційно розлучилась з Микитою Добриніним
Блогерка Даша Квіткова офіційно більше неодружена. Зірка розлучилась зі своїм чоловіком, шоуменом Микитою Добриніним.
Про це Квіткова розповіла у Instagram.
Відносини нейтральні
Блогерка Даша Квіткова та її ведучий Микита Добринін офіційно більше не разом. Пара була у шлюбі два роки. Тепер колишні чоловік з дружиною зберегають нейтральні стосунки і займаються вихованням спільного сина.
"Ми офіційно розлучилися. Чекаємо на документи. Відносини нейтральні та батьківські", — повідомила підписникам Даша.
Також фоловерам Даша сказала, що, якщо знову вийде заміж, її прихильники дізнаються про це не одразу.
"У мене вже був публічний досвід, і я досі "вивожу" його наслідки, і буду це робити ще довго, судячи з усього. Тому навіть, якби я була закохана і у мене був чоловік, я б хотіла, щоб це було тим, що залишається сакральним та особистим, до того моменту, поки я не буду готова розповісти вам, — говорить Даша підписникам і додає, вона розуміє, що приховувати все на 100% не вийде, — я дорожу часом, який є зараз у моєму житті. Я щаслива, ось це головне, сама чи ні, то вже не важливо".
У іншому сторіз Даша зізналася, що зараз не ходить на побачення.
Про те що у родині блогерки та телеведучого не все ідеально Даша вперше розповіла на початку цього року. За словами Даші, рішення розлучитися вони з Микитою прийняли разом. Причина розставання — "перенасиченість" одне одним та різний темп життя.
Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.
Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова показала, як стає кращою.
Раніше Квіткова показала щасливі фото з США.