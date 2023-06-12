Холостяк Микита Добринін розлучився

Даша Квіткова та Микита Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Блогерка Даша Квіткова офіційно більше неодружена. Зірка розлучилась зі своїм чоловіком, шоуменом Микитою Добриніним.

Про це Квіткова розповіла у Instagram.

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Відносини нейтральні

Блогерка Даша Квіткова та її ведучий Микита Добринін офіційно більше не разом. Пара була у шлюбі два роки. Тепер колишні чоловік з дружиною зберегають нейтральні стосунки і займаються вихованням спільного сина.

Даша Квіткова офіціно війльна. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

"Ми офіційно розлучилися. Чекаємо на документи. Відносини нейтральні та батьківські", — повідомила підписникам Даша.

Також фоловерам Даша сказала, що, якщо знову вийде заміж, її прихильники дізнаються про це не одразу.

"У мене вже був публічний досвід, і я досі "вивожу" його наслідки, і буду це робити ще довго, судячи з усього. Тому навіть, якби я була закохана і у мене був чоловік, я б хотіла, щоб це було тим, що залишається сакральним та особистим, до того моменту, поки я не буду готова розповісти вам, — говорить Даша підписникам і додає, вона розуміє, що приховувати все на 100% не вийде, — я дорожу часом, який є зараз у моєму житті. Я щаслива, ось це головне, сама чи ні, то вже не важливо".

Даша Квіткова офіціно війльна. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

У іншому сторіз Даша зізналася, що зараз не ходить на побачення.

Про те що у родині блогерки та телеведучого не все ідеально Даша вперше розповіла на початку цього року. За словами Даші, рішення розлучитися вони з Микитою прийняли разом. Причина розставання — "перенасиченість" одне одним та різний темп життя.

Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова показала, як стає кращою.

Раніше Квіткова показала щасливі фото з США.