Даниэль Салем трогательно признался в любви Украины по передовой

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем с начала полномасштабного вторжения России встал на защиту Украины. Даниэль поделился трогательным постом, в которой признается в любви Украине.

Видео с передовой выложил в Instagram.

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Нежные признания

На видео телеведущий ходит по полям нашей страны вместе с собратьями. Ресторатор говорит, что гордится тем, что живет в Украине.

"Люблю тебя, моя страна! Люблю твои поля, твое небо, твое солнце, твой воздух и люблю наших людей! Не устану это повторять, мы — ВЕЛИКАЯ НАЦИЯ! Рад, что родился на этой земле", — прокомментировал кадры Даниэль.

Служба в ВСУ – это не первый военный опыт Даниэля. Ранее он сражался в Ливане, где даже был ранен.

После того как Даниэль отправился защищать Украину, он рассказал, что решил усыновить ребенка, потерявшего родителей из-за войны.

Напомним, полномасштабная война изменила жизнь украинцев, в том числе знаменитостей. Вместо гламурных красных дорожек и афтепати представители шоу-бизнеса занимаются волонтерством. А некоторые из них вступили в ряды ВСУ и защищают нашу страну на фронте, а также в опасных регионах.

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