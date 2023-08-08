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Втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій

8 серпня 2023 16:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після того, як співак Віталій Козловський закінчив військову підготовку та склав присягу, він вирушив на передову. Про це свідчить допис у його соціальних мережах.

Фото з фронту Козловський показав в Instagram.

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На знімку, яким поділився співак, він лежить в окопі. Артист виглядає втомленим, але не втрачає почуття гумору.

"Все за райдером", — прокоментував фото, на якому зображений окоп, Віталій.

 

Співак Віталій Козловський на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

У червні Віталій Козловський був мобілізований до лав ЗСУ. Він пройшов військову підготовку та закінчив навчання, після якого вирушив на фронт.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.

Раніше відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї.

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