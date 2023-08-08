Втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій
Після того, як співак Віталій Козловський закінчив військову підготовку та склав присягу, він вирушив на передову. Про це свідчить допис у його соціальних мережах.
Фото з фронту Козловський показав в Instagram.
Козловський на передовій
На знімку, яким поділився співак, він лежить в окопі. Артист виглядає втомленим, але не втрачає почуття гумору.
"Все за райдером", — прокоментував фото, на якому зображений окоп, Віталій.
У червні Віталій Козловський був мобілізований до лав ЗСУ. Він пройшов військову підготовку та закінчив навчання, після якого вирушив на фронт.
Нагадаємо, український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.
Раніше відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї.