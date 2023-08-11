Козловський у бліндажі показав "маленьких сусідів"

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський після того, як закінчив військову підготовку та склав присягу, вирушив на фронт. Артист ділиться з фоловерами подробицями життя на передовій.

Чергове відео з фронту Козловський показав в Instagram.

Читайте також:

Життя на передовій

Ролик, яким поділився співак, він зняв у бліндажі. Артист також показав маленьку мишу, яка живе поряд з ним.

Співак Віталій Козловський показав життя на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський показав життя на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Живемо в бліндажі з маленькими сусідами", — прокоментував відео, на якому зображений бліндаж, Віталій.

Днями співак заявив, що він і гадки не мав, що в нього так складеться життя, але по-іншому він не може. Віталій Козловський зазначив, що він дуже сумує за своїм минулим життям, за сценою та за своїми шанувальниками.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по-іншому не можу. Хоча, дуууже сумую за своїми та за сценою…" — написав Віталій Козловський.

Раніше втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.

Нагадаємо, Віталій Козловський склав присягу перед тим, як вирушити на фронт.