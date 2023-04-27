Данилко объяснил, кто устроил травлю Максима Галкина, осудившего войну в Украине

Шоумен Максим Галкин и композитор, музыкант Андрей Данилко. Фото: коллаж Новини.LIVE

Недавно стало известно, что российская певица Алла Пугачева и ее муж, выступившие против войны в Украине шоумен Максим Галкин, продали свой замок под Москвой. Против звездной пары на их родине устроили травлю. Композитор и музыкант Андрей Данилко, известный также благодаря образу Верки Сердючки, высказался о Максиме Галкине.

Хейт в сторону россиянина звездный украинец прокомментировал "УНИАН".

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По словам Данилко против Галкина сейчас развернули заказную проплаченную травлю. Подобное давление украинский артист тоже ощутил на себе в 2007 году после участия в "Евровидении" с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда Верку Сердючку запретили на российских каналах, потому что кому-то в стране-агрессоре кому-то послышалось, что она спела "раша гудбай".

"Я же вижу, что Галкин сейчас везде. Там есть и проплаченные блогеры, которые придумывают о нем какие-то обидные истории, чтобы ударить, чтобы было больно. Но я очень хорошо знаю, что он очень умный человек, и он знает, что он делает. Я понимаю, что ему сейчас непросто, поскольку там (в России. — Ред.) его ненавидят", — рассказал Андрей Данилко.

Украинский композитор предположил, что именно звездного мужа Аллы Пугачевой Кремль ненавидит больше всего.

"Из Украины враг номер один для России — это я, а среди российских артистов — это Галкин. Он говорит какие-то вещи, которые их (власть РФ. — Ред.) затрагивают, смеется над этим", — подытожил Данилко.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг Евровидения-2023 и Русланы, которую не позвали на конкурс. Также мы рассказывали, что в России просят проверить дочь Пугачевой, певицу Кристину Орбакайте и старшего внука по поводу поддержки ВСУ.