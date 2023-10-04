Данилко порадував шанувальників рідкісними фото з домашнього архіву
Андрій Данилко днями відсвяткував 50-річний ювілей. Зірку зі святом привітали чимало колег та прихильників, яких він теж не міг не потішити.
Рідкісну світлину Данилко опублікував у соціальній мережі.
Данилко на коні
Музикант подякував всім за привітання, а також поділився своїм архівним фото з дитинства, де постає 4-річним хлопчиком.
"Дуже дякую всім за привітання!!! Не встигаю відповідати...Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977 рік", — підписав світлину співак та продюсер.
У коментарях зірку почали вітати фоловери, серед яких Андрій Бєдняков, Даша Астаф'єва, Світлана Тарабарова та багато інших.
Напередодні свого 50-річчя Андрій Данилко об’їздив чимало міст Європи і США з концертами на підтримку України. Повернувшись додому, артист взяв невеличку паузу, щоб видихнути й відновити сили.
Андрій Данилко не планував гучного святкування. Свій ювілей він провів у колі найближчих друзів і загадав заповітне бажання, яким він останні півтора року завершує кожен свій концерт, — щоб закінчилась війна й усі українці нарешті повернулись додому.
Нагадаємо, менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста з зіркою російського шоу "Дом 2".
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