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Данилко порадував шанувальників рідкісними фото з домашнього архіву

4 жовтня 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Данилко порадував шанувальників рідкісними фото з домашнього архіву
Андрій Данилко. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Андрій Данилко днями відсвяткував 50-річний ювілей. Зірку зі святом привітали чимало колег та прихильників, яких він теж не міг не потішити.

Рідкісну світлину Данилко опублікував у соціальній мережі.

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Музикант подякував всім за привітання, а також поділився своїм архівним фото з дитинства, де постає 4-річним хлопчиком.

Андрій Данилко у дитинстві. Фото: instagram.com/v_serduchka/
Андрій Данилко у дитинстві. Фото: instagram.com/v_serduchka/

"Дуже дякую всім за привітання!!! Не встигаю відповідати...Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977 рік", — підписав світлину співак та продюсер.

У коментарях зірку почали вітати фоловери, серед яких Андрій Бєдняков, Даша Астаф'єва, Світлана Тарабарова та багато інших.

Напередодні свого 50-річчя Андрій Данилко об’їздив чимало міст Європи і США з концертами на підтримку України. Повернувшись додому, артист взяв невеличку паузу, щоб видихнути й відновити сили.

Андрій Данилко не планував гучного святкування. Свій ювілей він провів у колі найближчих друзів і загадав заповітне бажання, яким він останні півтора року завершує кожен свій концерт, — щоб закінчилась війна й усі українці нарешті повернулись додому.

Нагадаємо, менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста з зіркою російського шоу "Дом 2".

Раніше літак з Вєркою Сердючкою на борту здійснив екстрену посадку.

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