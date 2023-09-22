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Менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста з зіркою російського шоу "Дом 2"

22 вересня 2023 07:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста з зіркою російського шоу "Дом 2"
Співак та композитор Андрій Данилко. Фото: Instagram/v_serduchka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у Лос-Анджелесі завершився північноамериканський тур Вєрки Сердючки. Втім, деякі публікації привернули увагу одного з блогерів. На фото й відео Андрій Данилко позував та спілкувався з російським шоуменом Рустамом Солнцевим, який більше відомий за шоу "Дом 2". Через це у соцмережі почалися активні обговорення.

На це відреагував менеджмент Данилка, повідомляє видання "Факти IСTV".

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На фото в соцмережах Солнцева звернув увагу блогер Алекс Голобуцкий. Останній обурився позицією Данилка, що той давав коментарі росіянину і фотографувався з ним. Голобуцький запевняє, що "батька" Вєрки Сердючки за кордоном так і тягне до "хороших руських".

Данилко Солнцев
Андрій Данилко та Рустам Солнцев у Лос-Анджелесі. Фото: Instagram/solncevrusya

"У лютому на концерті в Іспанії Данилко потяг на сцену російського алкоголіка і психічно хворого актора Паніна, щоб теж привселюдно обійматися і цілуватися з ним", — нагадав він. 

Блогер поставив декілька запитань з приводу законних підстав гастролей Данилка та звітів про допомогу ЗСУ. 

Скрін фейсбук Данилко
Обурений пост про Андрія Данилка. Скриншот: Instagram/alex.golobuckij

Відповідь менеджменту Андрія Данилка

У команді артиста не стали приховувати факт його спілкування з росіянином, який переїхав до США минулого року. Виявляється, Данилко та скандальний Солнцев давно знайомі. 

"Про який скандал тут може йтися? Особливо з огляду на антивоєнну й антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з прихильників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою "Путін, щоб ти здох"? Просто комусь треба влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу", — заявили в команді артиста. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що літак з Вєркою Сердючкою на борту здійснив екстрену посадку. Також ми розповідали, що Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів.

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