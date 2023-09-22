Менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста з зіркою російського шоу "Дом 2"
Напередодні у Лос-Анджелесі завершився північноамериканський тур Вєрки Сердючки. Втім, деякі публікації привернули увагу одного з блогерів. На фото й відео Андрій Данилко позував та спілкувався з російським шоуменом Рустамом Солнцевим, який більше відомий за шоу "Дом 2". Через це у соцмережі почалися активні обговорення.
На це відреагував менеджмент Данилка, повідомляє видання "Факти IСTV".
Зустріч Данилка з росіянином
На фото в соцмережах Солнцева звернув увагу блогер Алекс Голобуцкий. Останній обурився позицією Данилка, що той давав коментарі росіянину і фотографувався з ним. Голобуцький запевняє, що "батька" Вєрки Сердючки за кордоном так і тягне до "хороших руських".
"У лютому на концерті в Іспанії Данилко потяг на сцену російського алкоголіка і психічно хворого актора Паніна, щоб теж привселюдно обійматися і цілуватися з ним", — нагадав він.
Блогер поставив декілька запитань з приводу законних підстав гастролей Данилка та звітів про допомогу ЗСУ.
Відповідь менеджменту Андрія Данилка
У команді артиста не стали приховувати факт його спілкування з росіянином, який переїхав до США минулого року. Виявляється, Данилко та скандальний Солнцев давно знайомі.
"Про який скандал тут може йтися? Особливо з огляду на антивоєнну й антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з прихильників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою "Путін, щоб ти здох"? Просто комусь треба влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу", — заявили в команді артиста.
Нагадаємо, раніше ми писали, що літак з Вєркою Сердючкою на борту здійснив екстрену посадку. Також ми розповідали, що Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів.