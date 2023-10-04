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Данилко порадовал поклонников редкими фото из домашнего архива

4 октября 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Данилко порадовал поклонников редкими фото из домашнего архива
Андрей Данилко. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Андрей Данилко на днях отметил 50-летний юбилей. Звезду с праздником поздравили немало коллег и поклонников, которых он тоже не мог не порадовать.

Редкую фотографию Данилко опубликовал в соцсети.

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Музыкант поблагодарил всех за поздравление, а также поделился своим архивным фото с детства, где предстает 4-летним мальчиком.

Андрей Данилко в детстве. Фото: instagram.com/v_serduchka/
Андрей Данилко в детстве. Фото: instagram.com/v_serduchka/

"Большое спасибо всем за поздравления!!! Не успеваю отвечать...Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977 год", — подписал фотографию певец и продюсер.

В комментариях звезду поздравили фоловеры, среди которых Андрей Бедняков, Даша Астафьева, Светлана Тарабарова и многие другие.

В преддверии своего 50-летия Андрей Данилко объездил многие города Европы и США с концертами в поддержку Украины. Вернувшись домой, артист взял небольшую паузу, чтобы выдохнуть и восстановить силы.

Андрей Данилко не планировал громкого празднования. Свой юбилей он провел в кругу ближайших друзей и загадал заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт, чтобы закончилась война и все украинцы наконец вернулись домой.

Напомним, менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2".

Ранее самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку.

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