Літак з Вєркою Сердючкою довелося екстрено посадити – в чому справа

Артистка Вєрка Сердючка під час свого виступу у Нью-Йорку. Фото: Instagram Вєрки Сердчюки

Українська артистка Вєрка Сердючка потрапила у неприємну ситуацію перед одним з концертів за кордоном. Виявляється, літак, на борту якого перебувала легендарна зірка, вимушений був здійснити екстрену посадку з декількох причин.

Про це Вєрка Сердючка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Подробиці інциденту

Артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним іменем Вєрка Сердючка, летів до США у концертний тур. На нього чекав великий концерт у Нью-Йорку в найбільшому залі Брукліна — King’s Theatre, але він опинився на межі зриву.

Справа в тому, що борт, на якому перебувала Вєрка Сердючка з командою, екстрено сів у Коннектикуті. Спочатку літак не міг приземлитися через те, що в аеропорті була велика завантаженість, а потім через те, що зіпсувалася погода.

Українська зірка Вєрка Сердючка зі своєю "мамою" у Ліверпулі. Фото: Instagram Вєрки Сердючки

Розпочався потужний дощ з грозою, через що літак довелося посадити в іншому місті. Тому Андрій Данилко вирішив їхати автомобілем, щоб не зірвати свій концерт, але й це не пройшло просто так. Справа в тому, що за правилами аеропорту пасажирам не видають їхній багаж під час грози.

Тому команді довелося чекати, поки погода не покращиться. Але часу майже не лишалося, тому було прийнято рішення їхати на таксі, хоч це й було так дорого.

"Глядачі терпляче чекали, але годинна затримка була того варта — Вєрка і мама влаштували справжній розрив. Разом із артистами співали, танцювали та посилали Путіна у відомому напрямку абсолютно всі, навіть Ед Стейнберг, друг і режисер ранніх кліпів Мадонни. Він вперше побачив live Сердючки і був щиро вражений рівнем перформансу", — зазначила Вєрка Сердючка.

Публікація Вєрки Сердючки з подробицями інциденту. Фото: скриншот з Instagram

Тур за кордоном

Навесні повинен був відбутися концертний тур Америкою Вєрки Сердючки, але через те, що Андрій Данилко не встиг зробити документи всій своїй команді, в них виникли проблеми з виїздом за кордон. Через це артист дуже переживав за ризик зриву виступів.

"Ми чотири дні на валізах просиділи! Великий тур анонсували ще рік тому, коли були інші правила виїзду. У країні війна, а у нас у колективі 26 людей. Ми просто не встигли фізично зробити всім нові документи. Я дуже переживаю через це. Але знаю точно, це не скасування, а перенесення, концерти відбудуться вже цієї осені!", — казав навесні Андрій Данилко.

Втім, зараз Вєрка Сердючка активно їздить Америкою та радує своїх шанувальників легендарними та новими піснями.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська зірка Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Раніше ми розповідали про те, що артист Андрій Данилко згадав, як його намагалися "обробити" в Росії.

Також ми повідомляли про те, що виконавець Андрій Данилко згадав, як він вперше почув прізвище Путіна.