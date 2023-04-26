Данилко прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы, которую не позвали на конкурс

Композитор, певец Андрей Данилко. Фото: СТБ/VIKTORIIA FILIPENKO

Недавно певица Руслана Лыжичко, которая с композицией Wild Dances принесла Украине первую победу на "Евровидении", заявила, что ее не пригласили выступать на сцене в английском Ливерпуле, где вскоре пройдет 67-й песенный конкурс. На это отреагировал композитор и певец Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки представлял Украину на "Евровидении-2007".



Он прокомментировал этот скандал изданию "УНИАН".

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Скандал "УНИАН" прокомментировал композитор и певец Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки представлял Украину на "Евровидении-2007".

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Артист вспомнил, как в 2017 году, когда после победы Джамалы в Швеции, его не позвали выступать ни в полуфиналах, ни в финале конкурса, который тогда провели в Киеве. Напрашиваться Данилко не стал, но до сих пор, по его словам, не понимает, как организаторы выбирают выступающих артистов.

"Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют", — сказал Данилко.

Андрей заметил, что рэперша alyona alyona не представляла Украину на "Евровидении", однако ее позвали в Ливерпуль. Там она с другими украинскими артистами выступит 8 мая на сцене Городка Евровидения. По мнению Данилко, организаторы могли не позвать Руслану, ведь захотели добавить в программу что-то новое.

"Насколько я слышал, ее приглашали, Руслану, на какие-то мероприятия в рамках "Евровидения"... Они ведь не могут одно и тоже показывать каждый год. Конечно, ты выиграла в 2004 году... Конечно, всех не могут, наверное пригласить. Но, я говорю, то, что мне очень непонятно, это когда участвуют люди, которые к этому не имели никакого отношения, а те, кто имел отношение, мягко говоря, привезли "Евровидение" в Украину, они не участвуют. Для меня это удивительно", — подытожил Данилко.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко высказался о песне группы TVORCHI для "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, какую песню исполнит Alyosha вместе с британской певицей на "Евровидении-2023".