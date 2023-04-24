"Я не фанат такої музики": Андрій Данилко висловився про пісню гурту TVORCHI для "Євробачення-2023"

Співак Андрій Данилко зізнався, що він не фанат музики гурту TVORCHI. Фото: колаж Новини.LIVE

Співак Андрій Данилко, який не зміг вилетіти у США, щоб дати благодійні концерти Сердючки, зробив чергову відверту заяву. Цього разу виконавець прокоментував пісню гурту TVORCHI Heart of Steel, з якою хлопці представлятимуть Україну на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі.

Данилко поділився своїми думками щодо конкурсу з УНІАН. Співак також наголосив, що більше не береться робити прогнози.

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Андрій Данилко, який свого часу посів на конкурсі "Євробачення-2007" друге місце, розказав про те, що завжди важливо пам'ятати учасникам.

"Тисячу разів про це казав. Не треба думати про якісь місця. Треба гарно показати, треба гарно виступити, щоб усе було гідно. Це все!" — радить співак.

Щодо пісні гурту TVORCHI Heart of Steel, то Данилко відверто зізнається, що така музика йому не до вподоби, хоча номер артистів йому сподобався.

"Я не прихильник такої музики, проте це дуже суб'єктивно. Я дуже бажаю їм удачі. Я всім нашим бажаю удачі", — каже Андрій.

Данилко відмовляється робити прогнози та оцінювати шанси гурту на перемогу, а тому пропонуємо вам самим оцінити пісню, яка представить Україну на "Євробаченні-2023".

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