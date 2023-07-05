Данилко раскрыл "секрет" молодости мамы Сердючки

Верка Сердючка с мамой. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Андрей Данилко уже много лет гастролирует с актрисой Инной Билоконь. Неизменная "мама" Верки Сердючки почти не меняется с годами.

Секрет молодости партнерши Данилко раскрыл в своем Instagram.

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Нестареющая мама

На фото, которыми поделился Андрей Данилко, он позирует вместе с Инной Билоконь, закрытой в холодильнике.

"Секрет молодости", — лаконично подписал фотографию шоумен.

Пара сейчас находится в Вене с гастролями. Поклонники также с юмором прокомментировали фото. Фоловеры заверили, что и Андрей Данилко не меняется с годами.

Фанаты оценили "секрет молодости" мамы Верки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Фанаты оценили "секрет молодости" мамы Верки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Фанаты оценили "секрет молодости" мамы Верки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Напомним, в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время находился Андрей Данилко.

Ранее стало известно, что во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз.