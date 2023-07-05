Данилко раскрыл "секрет" молодости мамы Сердючки
Андрей Данилко уже много лет гастролирует с актрисой Инной Билоконь. Неизменная "мама" Верки Сердючки почти не меняется с годами.
Секрет молодости партнерши Данилко раскрыл в своем Instagram.
Нестареющая мама
На фото, которыми поделился Андрей Данилко, он позирует вместе с Инной Билоконь, закрытой в холодильнике.
"Секрет молодости", — лаконично подписал фотографию шоумен.
Пара сейчас находится в Вене с гастролями. Поклонники также с юмором прокомментировали фото. Фоловеры заверили, что и Андрей Данилко не меняется с годами.
Напомним, в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время находился Андрей Данилко.
Ранее стало известно, что во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз.