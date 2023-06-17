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Сердючка та Quest Pistols прокоментували свій скандальний виступ для росіян

17 червня 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал з Остапчуком: Сердючка та Quest Pistols прокоментували свій иступ для росіян
Вєрка Сердючка з мамою. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вчора стало відомо про скандальну вечірку у Греції, на якій українські артисти розважали росіян. Історію прокоментували Вєрка Сердючка та гурт Quest Pistols, які також виступили на цьому заході.

Про це пише УНІАН.

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Не знали про росіян

Після того, як стало відомо, що Володимир Остапчук був ведучим скандальної вечірки, його дружина заявила, що усі українські артисти не знали про те, що на вечірці будуть росіяни. Менеджмент Сердючки прокоментував інцидент.

"Це день народження одеситки Юлії (чоловік Андрій, теж одесит, активно допомагає фінансово Україні та ЗСУ (розмовляє українською). Давно не живуть в Україні. Можливо, у вас інформація про її минулий шлюб, ми не в курсі.) Значна частина гонорару за цей виступ передається на потреби ЗСУ. Нас запевнили, що ні серед гостей, ні серед артистів не буде нікого, хто підтримує Путіна та війну проти України. Ведучий українець, були й інші українські артисти. На заході був присутній Ілля Лагутенко, який багато років живе у Лос-Анджелесі, який публічно засудив війну і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року", — зазначив менеджер Данилка Андрій Уреньов.

 

Обов'язкова умова — без гостей з РФ

Представники гурту Quest Pistols також запевнили, що не співали б на заході, де будуть росіяни, якщо б знали про це заздалегідь.

"До нас звернулися промоутери з іноземної компанії із запитом щодо виступу гурту на приватній вечірці на честь Дня народження одеситки Юлії. На етапі перемовин ми досконало перевірили лайн-ап, де були тільки українські артисти з чіткою громадянською позицією. Також нам повідомили, що на вечірці ні в якому разі не будуть присутні гості з РФ, що є для нашого гурту обовʼязковою умовою", — заявив менеджер Quest Pistols Юрій Федоров.

Також він запевнив, що музиканти спілкувалися з гостями та виступали українською мовою. Частину прибутку група обіцяє перерахувати на допомогу людям, що постраждали від російської агресії.

Скандал навколо шоумена Володимира Остапчука розгорнувся, коли він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос (Греція) у ролі ведучого дня народження. На вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила шанувальникам, що вперше в житті знепритомніла. 

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