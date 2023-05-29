Данилко, Сумская и другие звезды прокомментировали видео, как дети бегут в укрытие

Дети при обстреле Киева 29 мая. Фото: Reuters

Дневной массированный ракетный обстрел россиянами столицы, в понедельник, 29 мая, многих застал врасплох. Так, в сети распространяется видео, на котором дети с криками бегут к ближайшему укрытию, в то время как в небе идет воздушный бой. В соцсетях на видео отреагировали знаменитости.

Новини.LIVE расскажет подробнее о публикациях звезд украинского шоу-бизнеса.

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Ольга Сумская

Актриса опубликовала это видео с некоторых ракурсов (листайте справа в карусели). Также Сумская показала, как киевляне и гости столицы прячутся в метро.

"Так дети в Киеве с криками бежали в бомбоубежище во время ракетной атаки… Нелюди продолжают обстреливать всю Украину… Неделя бессонных ночей, нервы на грани… Но несмотря на этот ужас, пытаемся где-то брать силы, чтобы не отчаиваться. Потому что наши ПВО, наши герои спасают нас каждый день от этого ужаса", — написала актриса.

Андрей Данилко

Композитор, певец, более известный благодаря образу Верки Сердючки, обратился к россиянам и отметил, что время расплаты придет.

Скриншот: Instagram/v_serduchka

Григорий Решетник

Телеведущий, звезда романтического шоу "Холостяк" также опубликовал видео. Звезда эмоционально упрекнул страны-партнеры в том, что те помогают не в полную силу.

"Я понимаю, что наших детей не жалко, потому что у стран-партнеров свои дети и интересы… Однако, помните, что завтра, не дай Бог, вы и ваши дети можете быть в таком состоянии. Украина сейчас защищает весь демократический мир! Поэтому помогите нам, наконец, по-настоящему одолеть эту нечисть", — обратился к миру Решетник.

Екатерина Осадчая

"Это центр Европы, 2023 год. Дети с криками, под обстрелами, бегут в бомбоубежище... Это уже даже не террор, это геноцид", — отметила телеведущая.

Маша Ефросинина

"Каждый россиянин, кто видит это видео, я хочу, чтобы такое испытали вы. Как же я хочу бумеранга", — написала шоувумен.

Напомним, ранее мы писали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО. Также мы говорили, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля.