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Засудив війну — отримав перевірку від прокуратури: в рф взялися за зірку роскіно Козловського

11 квітня 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Засудив війну — отримав перевірку від прокуратури: в рф взялися за зірку роскіно Козловського
Російський актор Данило Козловський, якого засудили за антивоєнну позицію. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом на багатьох російських зірок пишуть доноси, що норма для країни-агресора. Так, наприклад, під слідством прокуратури опинився один з найвідоміших місцевих акторів Данило Козловський. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Звернення, читай донос, на ім'я голови російської прокуратури написав голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він зазначив, що 37-річний Козловський привселюдно засуджував проведення  так званої "спецоперації" (так в країні-терористі й досі називають криваву війну в Україні, яку розв’язала рф).

Данило назвав те, що відбувається, "катастрофою" і "точкою неповернення", заявив про сором і звернувся до керівництва росії. Незабаром після 24 лютого 2022 року актор виїхав до США.

Також деякі депутати Держдуми звернулися до місцевого мінкульту з проханням сприяти скасуванню вистав за участю актора Данила Козловського. В актора, який нещодавно повернувся зі США, у травні заплановано п'ять спектаклів у Москві та Санкт-Петербурз. Але парламентарі проти, щоб Козловський, який засудив війну, виходив на сцену.

"Упевнений, скоро в росії буде знято безліч фільмів і серіалів про спецоперацію. Козловський отримає в них головні ролі? А що потім? На зоряні гонорари відлетить до США і критикуватиме тих героїв, у ролях яких знімається", — прокоментував депутат окупантів Дмитро Гусєв.

Офіційний представник Козловського заявляє, що актор не залишав країну. Активісти ж кажуть, що доб'ються того, щоб у мінкульті скасували всі його виступи. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі росії закликають владу заборонити концерти репера Баста. Також ми розповідали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві.

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