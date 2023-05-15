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Данила Козловский ушел в отпуск после начала проверки генпрокуратурой РФ

15 мая 2023 18:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Данила Козловский ушел в отпуск после начала проверки генпрокуратурой РФ
Российский актер Данила Козловский. Фото: Instagram/danilakozlovsky
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне под следствием российской прокуратуры оказался один из известнейших местных актеров Данила Козловский. Он публично осудил войну в Украине, чем привлек внимание местных активистов. После оглашения громкого дела актер сделал неожиданное заявление.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что заявил Козловский

38-летний Данила Козловский, по некоторым данным, находящийся в Стамбуле (Турция), впервые за несколько дней вышел на связь. Он рассказал, что проекты с его участием отменены, и у него другие планы на этот год.

"Майские спектакли в "МДТ театре Европы" с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", — заявил Козловский.

Поводом для скандала стало обращение пропутинского депутата Виталия Бородина, попросившего проверить актера на дискредитацию вооруженных сил РФ. Причиной послужила антивоенная публикация, опубликованная Данилой весной 2022 года.

Также, по данным парламентария, Козловский скрылся в США, но затем вернулся с целью заработать деньги на российских зрителях.

Публикация Данила Козловского против войны в Украине до сих пор в его соцсети. Он ее не удалил. Скриншот: Instagram/danilakozlovsky

Напомним, ранее мы писали, что путинист Владимир Соловьев пожелал смерти украинскому блогеру, посрамившему певицу Ольгу Бузову. Также мы рассказывали, что путинистку Алсу, являющуюся дочерью одиозного чиновника, проверяет налоговая РФ.

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