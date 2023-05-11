Путіністку Алсу, яка є донькою одіозного можновладця, перевіряє податкова РФ

Російська співачка Алсу. Фото: росЗМІ

Податкова служба країни-терориста останнім часом активно перевіряє місцевих знаменитостей на сплату грошей в казну. Після одіозних блогерів чиновники взялись і за музикантів. Так, співачку Алсу запідозрили у несплаті податків.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Подробиці

Федеральна податкова служба перевіряє концертне агентство ТОВ "Ексклюзив Арт", яке належить співачці Алсу. Організація з 2022 року показує нульову активність. При цьому пропутінська співачка запланувала кілька виступів у Кремлівському палаці. У зв'язку з перевірками рахунки компанії було заблоковано.

Алсу — дочка підприємця Раліфа Сафіна, який також є членом ради федерації федеральних зборів РФ від законодавчої влади Республіки Алтай. Його статки кілька років тому оцінювалися в 500 млн доларів.

Також Алсу одружена з бізнесменом Яном Абрамовим, який є членом ради директорів АТ "Трійка-Д Банк" та ЗАТ "Новонісейський лісохімічний комплекс". В них троє дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінську "інфоциганку" Олену Бліновську затримали на кордоні та порушили проти неї кримінальну справу. Також ми розповідали, що український блогер змусив пропагандистку, російську співачку та шоувумен Ольгу Бузову тікати в готельний номер у Швейцарії.