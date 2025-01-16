Леся Нікітюк розсмішила фото, на якому їй 18 років

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк не соромиться ділитися із шанувальниками навіть невдалими своїми фото. Так, зірка пригадала кумедний момент зі своєї юності.

Архівною світлиною знаменитість поділилася в Instagram.

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37-річна телеведуча пригадала, як інколи доводилося спілкуватися телефоном, за відсутності стабільного зв'язку. На архівній світлині Леся сидить на гілці дерева із кумедним виразом обличчя, приклавши до вуха мобільний.

"2005 рік. Задовго до появи Starlink", — підписала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк у 18-річному віці. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях багато підписників впізнали на фото себе та пригадали часи, коли додзвонитися до співрозмовника було можливо лише у такий спосіб.

"Давайте зізнаємось, що у всіх нас є такі фотки".

"Ну всі тут себе впізнали".

"Ех, навіяло старі часи..."

Також шанувальники зазначили, що за цей час Леся неабияк змінилася. З роками 18-річна яскрава білявка на фото стала справжньою красунею.

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