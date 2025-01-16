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Дантес показал, на какую beauty-процедуру решился у косметолога

16 января 2025 18:48
Мария Покровская - Редактор
Владимир Дантес показался у косметолога — фото
Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Мария Покровская - Редактор

Певец Владимир Дантес решил сломать стереотип о том, что мужчинам не стоит ходить на beauty-процедуры. Исполнитель сходил к косметологу и поделился своими впечатлениями.

В своем Telegram-канале музыкант показался после процедуры.

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Владимир Дантес сходил на косметологическую процедуру

Мужская beauty-рутина становится все более популярной и востребованной. Поэтому 36-летний певец впервые решился пойти к косметологу и сделать уход для своего лица.

Владимир Дантес показался у косметолога
Владимир Дантес у косметолога. Фото: t.me/volodymyrdantes

На фото, которыми поделился Дантес, он позировал на кушетке во время процедуры, а также показался в зеркале с маской на лице.

Владимир Дантес сходил в салон красоты
Владимир Дантес с маской для лица. Фото: t.me/volodymyrdantes

Дантес показал, как выглядит после уходовой процедуры и признался, он был очень доволен результатом. Единственное, о чем сожалеет певец это то, что из-за стереотипов в обществе не сделал этого раньше.

"Это было непривычно. Моментами неловко. Главный вопрос — почему раньше этого не делал? Так приятно сейчас. К черту все стереотипы! Ощущение, как будто мне 18 лет. Занимайтесь собой. Спорт, массаж тела, уход за лицом — кайф" , — поделился артист.

Владимир Дантес показал результат ухода
Певец Владимир Дантес. Фото: t.me/volodymyrdantes

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Владимир Дантес певец украинские звезды косметолог уход

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