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Дантес попросил помочь раздеть Кацурину ради доброго дела

30 августа 2023 16:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дантес попросил помочь раздеть Кацурину ради доброго дела.
Певец Владимир Дантес и Даша Кацурин. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Владимир Дантес и его возлюбленная Даша Кацурина решили закрыть очередной сбор для ВСУ интересным образом. Дантес предлагает фолловёрам "раздеть" его невесту.

Об этом артист сообщил в своем Instagram.

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Куртка, которую разыгрывает пара, из тура, в котором был Владимир Дантес с Алексеем Дурневым "ПОЖАР". Чтобы принять участие в розыгрыше подписчикам, нужно сделать донат от 500 гривен, цель собрать 350 000 гривен для ВСУ.

 

"Друзья, обращаюсь к вам, пожалуйста, помогите мне раздеть Дашу. Каждый донат помогает мне снять с нее эту куртку. Сейчас осень, и эта куртка поедет к кому-то из вас, а Даша останется со мной голая", — прокомментировал Дантес.

Владимир Дантес после развода с Надей Дорофеевой долго не был одинок. Когда украинская певица ушла к ресторатору и другу Мише Кацурину, певец публично рассказал о своих чувствах к бывшей Миши Кацурина — Даше. Когда у нее был день рождения, артист признался в чувствах и поздравил ее с праздником.

Ранее Дантес в новом клипе рассказал о детстве в Крыму.

Напомним, Дантес рассказал, съемки какого клипа дались ему тяжелее всего.

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