"Як квітонька ти": Дантес підтримав українок після скандалу з Остапчуком

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Після того, як Ведучий Володимир Остапчук втрапив у скандал з неоднозначними висловлюваннями на адресу жінок, у мережі здійнялася хвиля протесту. Співак Володимир Дантес підтримав українок у власний спосіб.

Артист зробив відповідний допис у соціальній мережі.

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Після випуску свого шоу, де Володимир Остапчук зі співаком Позитивом та блогером Богданом Буше обговорювали зовнішність дівчат, у мережі здійнялася хвиля обурення. Жінки записують кумедні відео, на яких жорстко тролять шоуменів. Співак Володимир Дантес не промовчав у цій ситуації та висловив власну думку. Артист переконує, що дівчатам не варто переживати через власну зовнішність, адже вони вже створені прекрасними. Про це Дантес навіть написав пісню, яку назвав "10/10".

"Ей, мала, не голи ноги, — йдеться у пісні артиста, — бо як квітонька ти".

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Зіркові чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, нещодавно разгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос, у ролі ведучого дня народження. Втім, виявилось, що на вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.