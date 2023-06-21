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Дантес прокомментировал возвращение Олега Винника

21 июня 2023 13:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дантес прокомментировал возвращение Олега Винника
Певец Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Дантес не остался в стороне от новости о первом за длительное время интервью своего коллеги Олега Винника. Владимир прокомментировал возвращение артиста.

Об этом стало известно из Instagram Stories Владимира Дантеса.

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Винник вернулся

Недавно появилась информация о том, что Олег Винник дал первое интервью после исчезновения из публичного пространства после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Певец уехал в Германию.

 

Певец Дантес высказался о возвращении Олега Винника. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

"Винник вернулся. Вот это новость. Извиняйтесь", – написал Владимир Дантес.

Винника многие раскритиковали после его признания. Руководитель официального фан-клуба артиста Валерия Барон призвала не осуждать артиста, не зная до конца всей истины. После полномасштабного вторжения России в Украину Винник исчез из медиа. Позже стало известно, что артист переехал в Германию на лечение. Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость. Весной все посты на официальных страницах Винника в соцсетях были удалены.

Несколько дней назад журналистка Виктория Курочка анонсировала первое интервью с Винником. Отвечая на вопрос о здоровье, Винник сообщил, что этой болезнью в Германии болеют 2%.

Напомним, продюсер Игорь Кондратюк упомянул, как Олег Винник чуть не отправил его под суд.

Ранее стало известно, что друг Олега Винника рассказал, откуда певец берет деньги на жизнь в Германии.

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