Друг Олега Винника розповів, звідки співак бере гроші на життя в Німеччині

Співак Олег Винник. Фото: Facebook/groups/202958733588555

Зникнення співака Олега Винника з соцмереж та медійного простору, а також його мовчання дало підстави для численних чуток про нього. Всі крапки над "і" розставив друг співака музикант та військовий ЗСУ Роман Недзельський. Він спростував чутки про онкологію Винника та розповів, на які гроші, окрім заощаджень, артист живе в Німеччині.

Захисник України розкрив чимало подробиць з життя співака в інтерв'ю на YouTube-каналі Rostyslove Production.

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Звідки отримує гроші Винник

За словами Недзельського, Олег, попри відсутність концертної діяльності, має заробіток за кордоном. Винник отримує роялті.

"Він соліст найвідоміших мюзиклів у Європі. І до сьогодні він отримує роялті від своєї роботи, від тієї роботи, яку він робив впродовж тих восьми років. Олег має прихильників по всьому світу. Він часто їздив по всіх діаспорах", — розповів Недзельський.

При цьому він не підтвердив, що Олег Винник упродовж останнього часу виявляв бажання виступати в Україні чи спілкуватися зі своїми шанувальниками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Винника повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком. Також ми розповідали про розлучення Романа Недзельського зі співачкою та громадською діячкою Оксаною Білозір.