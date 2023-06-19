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Олег Винник дав перше велике інтерв'ю: що розповів та коли дивитися

19 червня 2023 10:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олег Винник дав перше велике інтерв'ю: що розповів та коли дивитися
Співак Олег Винник у новому інтерв'ю. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останні кілька місяців у соцмережах активно обговорюють зникнення співака Олега Винника з медійного простору. Мовчання артиста дало підстави для численних чуток про його здоров’я, громадянську позицію та інші аспекти життя. Винник дав перше інтерв'ю за довгий час.

Його тізер з'явився на новому YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.

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Що розповів Винник

В анонсі глядачам обіцяють відповіді на всі ті запитання, які ширяться в коментарях: як він виїхав за кордон, про хворобу та родину. У короткому чорно-білому відео Винник розповідає про жінку, яка поруч. 

Також Олег розкриває деякі подробиці стану здоров’я. За словами артиста, від його хвороби потерпають 2% населення Німеччини. 

Творча команда обіцяє викласти розмову, як тільки YouTube канал збере достатню кількість підписників. 

"Хтось викриває його, хтось захищає. Я ж скажу: це ексклюзив, від якого не відмовляються. І, повірте, розповісти Олегу є що. Вийде дві частини інтерв’ю. До прем’єри скажу тільки… Пам'ятаєте відео з повернення Винника до Києва? Так от — це  постановка. Навіть цікаво, кому аж настільки не було чого робити. Не мають нічого спільного з правдою, до речі,  і всі озвучені досі діагнози. Усе інше дізнаєтесь скоро", — заінтригувала Вікторія Курочка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Ігор Кондратюк згадав, як Олег Винник мало не відправив його під суд. Також ми писали, що друг Олега Винника розповів, звідки співак бере гроші на життя в Німеччині.

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