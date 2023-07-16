Дантес рассказал, почему сообщил о разводе с Дорофеевой в начале полномасштабного вторжения

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Певец Владимир Дантес сообщил о разводе с певицей Надей Дорофеевой в начале полномасштабного вторжения России в Украину. И это не было совпадением.

Об этом певец Владимир Дантес рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Не хочется лицемерить

Дантес признается, что они с Дорофеевой еще до официального развода начали отдаляться. Артисты чувствовали, будто ведут отдельную жизнь.

"Где-то слышал, что 10 лет ты строишь идеальную семью, сначала для себя, потом где-то через 3 года для Инстаграм. Так, вокруг все говорят, что вы самая красивая пара. Ты думаешь, действительно! Начинаешь под это подстраиваться. Начинается путаница, что происходит между вами? Вы проект под названием "семья" или действительно семья. Это странно. Мы в этом вдвоем находились, но я всегда думаю о ком-то, — говорит артист и добавляет, что не мог сразу сообщить о разводе. — Сделал бы я так , все ее фанаты снесли бы меня".

По словам певца, когда он перестал скрывать правду о личной жизни, ему стало значительно легче.

"Помимо глобальной трагедии, есть еще личная. Я буду говорить за себя, мне нужно было какое-то бремя, которое я могу разрулить, сбросить с себя. У нас ничего не было понятно в стране, еще и здесь ответственность на тебе излишняя эмоциональная. И хочется от этого избавиться. Не хочется лицемерить. И это был классный момент, казалось всем будет все равно. И стало легче", — рассказал Владимир Дантес, который тем самым моентом выбрал полномасштабное вторжение.

Певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Публикация о свадьбах Нади и Миши для многих коллег Дорофеевой и Кацурина стала неожиданностью.