"Закільцювала, відьма": перша реакція зірок на весілля Дорофєєвої та Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Не пройшло і кількох годин з моменту, як співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та блогер, ресторатор Міша Кацуріна підтвердили, що вони відгуляли весілля, як їхня публікація набрала понад 170 тисяч лайків (на момент написання матеріалу). Це рекорд в українському шоу-бізнесі за такий проміжок часу. Для багатьох колег Дорофєєвої та Кацуріна ця новина стала несподіванкою.

Новини.LIVE розкаже першу реакцію зірок на весілля Наді та Міши.

Читайте також:

Перші реакції на зіркове весілля

Однією з перших на урочисту церемонію відреагувала колишня травесті-діва, а зараз блогерка Монро. У своєму дописі вона жартома назвала Дорофєєву відьмою, і зазначила, що співачка все ж такі закільцювала ресторатора. Так Монро натякнула на непросту історію стосунків зіркової пари. Минулого року вони одночасно розлучились зі своїми коханими: Надя з шоуменом Володимиром Дантесом, Міша з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Пікантності цій історії додавав той факт, що раніше вони дружили парами, а тепер Дантес будує стосунки з Кацуріною, в якої двоє дітей від новоспеченого чоловіка Дорофєєвої. Фактично, знаменитості обмінялися партнерами.

Скриншот: Telegram/MatYeYo

Під весільною публікації Наді та Міши свої коментарі залишили десятки знаменитостей. Лаконічні привітання або смайлики з сердечками залишили репер Потап, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, телеведучий Юрій Горбунов, акторка Ксенія Мішина, продюсерка Ірина Горова, дизайнерка Валерія Гузема, дизайнер Андре Тан та інші.

Вітаю, навіть не чула, — співачка Віра Брежнєва

Дай Боже щастя, — шоувумен Леся Нікітюк

Щастя — здоров'я!!! Діточок, як на небі зірочок, — реперка alyona alyona.

Дантес та Кацуріна поки що ніяк не відреагували на весілля своїх колишніх та не поставили свої лайки під публікацією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що DOROFEEVA презентувала кліп на пісню, яку написала з бойфрендом Кацуріним. Також ми розповідали, що Володимир Дантес відверто висловився про тоді ще ймовірне весілля колишньої дружини Наді Дорофєєвої.