Володимир Дантес висловився про весілля колишньої Наді Дорофєєвої – інтерв'ю

Колишній Наді Дорофєєвої Володимир Дантес під час виконання своєї пісні на радіостанції. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український співак, телеведучий та колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес дав відверте інтерв’ю. Популярний артист прокоментував весілля своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої та її нового коханого Міші Кацуріна.

Про це Володимир Дантес розповів в інтерв’ю станції "Наше Радіо" у Facebook.

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Напевно, всі люди вже знають історію Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, які вирішили розлучитися. Відомо, що після розставання українська співачка пішла до ресторатора та чоловіка своєї подруги Даші Кацуріної Міші, а Володимир Дантес, своєю чергою, почав стосунки з Дашею.

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колишній чоловік Володимир Дантес на зйомках програми "Орел і Решка". Фото: скриншот з YouTube

Ця історія буквально облетіла всю мережу та отримала безліч висміювань з боку українців. Більш того, нещодавно в мережі почали поширюватися чутки стосовно того, що Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна.

Володимир Дантес вирішив прокоментувати весілля своєї колишньої, давши відверте інтерв’ю на одній з радіостанцій. Він розповів, чи обрав би він піти на весілля своєї колишньої чи сміятися при кожному своєму виступі. Але артист заявив, що він би відвідав весілля.

"Я пішов би на весілля, якби воно було, охоче. Це теж цікаво. Ми що — вороги? Ми що — ненавидимо один одного?" — стверджує український виконавець, коментуючи весілля своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої з Мішею Кацуріним.

Також Володимир Дантес зазначив, що зараз він розпочав нове життя, а в його особистому житті все чудово, адже в нього є дівчина.

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