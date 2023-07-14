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Дантес впервые рассказал, был ли приглашен на свадьбу Дорофеевой

14 июля 2023 21:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дантес впервые рассказал, был ли приглашен на свадьбу Дорофеевой
Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

О том, как отреагировал на событие в жизни своей бывшей супруги, певец Владимир Дантес рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Отношения с бывшей

По словам артиста, люди верят в то, во что хотят. Поэтому его комментарии о случившемся не имеют значения. Относительно свадьбы своей экс-супруги, Дантес ответил, что их с его новой избранницей, Дашей Кацуриной, на церемонию не пригласили.

"Нет, мы знали о ней. Даша с Мишей общаются, потому что у них есть совместные бизнес и дети. Но они общаются вдвоем. Мы с Надей не общаемся", — говорит певец.

 

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Дантес и Дорофеева за годы совместной жизни так и не сделали музыкальный дуэт. На вопрос, обидела ли его песня, которую Надя записала с новым избранником, певец ответил искренне.

"Это действительно даже весело. Обида — нет. Прошло время. Это же творчество. Я понимаю, есть наша история, которая осталась с нами, которую знаем только мы и какой-то круг друзей. Она счастлива, он счастлив, песня есть. Потому что людям все равно, кто из нас действительно переживает. У меня в жизни много счастья и несчастья, и думать о том, больно ли мне или нет...Есть песня, она классная, собрала много просмотров, ее напевали. Я принимаю это просто", — комментирует Дантес.

 

Владимир Дантес и Даша Кацурина. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Певец признался, почему у него почти нет общих фото с Дашей Кацуриной.

"Нечего фоткать, мало времени друг на друга. Мало дней и плюс двое детей, у тебя есть выбор: поесть, поговорить или просто пофоткаться. Я уже жил ради инстаграмма. Больше не хочу", — комментирует Дантес.

 

Публикация о свадьбе Нади и Миши для многих коллег Дорофеевой и Кацурина стала неожиданностью.

Напомним, Владимир Дантес откровенно высказался о тогда еще вероятной свадьбе бывшей жены Нади Дорофеевой.

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